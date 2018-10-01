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2 тысячи человек приняли участие в велопробеге в Атырау

6 Октября 2018 17:41 97
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2 тысячи человек приняли участие в велопробеге в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау стартовала череда мероприятий, посвященных 378-летней годовщине со Дня образования города. Первым мероприятием стал велопробег, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Праздничные мероприятия начались с утра. Участие в открытом велопробеге приняли около двух тысяч человек. Победителей наградили по пяти номинациям.

«Мы рады, что с каждым разом городской велопробег набирает все большее число участников не только из разных регионов Казахстана, но и из других стран. Сегодня, к примеру, в велопробеге принял участие турист из Азербайджана, который прошел пешком больше 10 тысяч километров, обойдя страны СНГ, США и Африку», - рассказал руководитель городского отдела спорта и физической культуры Ринат Ибрагимов.


2 тысячи человек приняли участие в велопробеге в Атырау 
2 тысячи человек приняли участие в велопробеге в Атырау 

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Ключевые слова: Атырауская область, Спорт,
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Автор:

А. Соколов

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