2 тысячи автобусов нуждаются в обновлении в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До конца года в Казахстане планируется обновление автобусного парка в регионах в рамках программы льготного кредитования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня износ из 10,5 тыс. городских автобусов составляет 46%, потребность в обновлении – 2 тысячи единиц в год. В этой связи в текущем году по льготному лизингу выделено 22 млрд тенге, на сегодня в три региона поставлено 383 отечественных автобусов.

В рамках Комплекса мер по развитию городских пассажирских перевозок в 2021 году на субсидирование социально значимых маршрутов выделено 58,1 млрд тенге», - сказал в ходе отчетной встречи перед населением министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.

Министр упомянул, что в мае текущего года впервые подписано Отраслевое соглашение по социальному партнерству в сфере автотранспорта, позволяющие усилить меры защиты социально-трудовых прав работников отрасли. Введен специальный налоговый режим розничного налога на автобусные перевозки, автовокзалы и автостанции, для которых установлен НДС в размере 3% до 01.01.2023 года.

«До конца года планируется:

- обновление автобусного парка в регионах в рамках программы льготного кредитования для приобретения автобусов отечественного производства более 500 ед.;

- передача некоторых государственных функций в сфере пассажирских перевозок в конкурентную среду;

- перевод перевозочных и разрешительных документов в электронный формат;

- реализация Комплекса мер по развитию городских пассажирских перевозок на автомобильном транспорте в РК;

- поддержка отечественных перевозчиков, осуществляющих международные перевозки грузов;

- совершенствование Информационной системы Техосмотр, усиление ответственности операторов техосмотра, внесение законодательных поправок», - отметил министр индустрии и инфраструктурного развития.

По словам Бейбута Атамкулова, упрощение процедур открытия деятельности по проведению техосмотра способствовало появлению фиктивного техосмотра.