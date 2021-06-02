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    15:00, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    2 тысячи автобусов нуждаются в обновлении в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До конца года в Казахстане планируется обновление автобусного парка в регионах в рамках программы льготного кредитования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня износ из 10,5 тыс. городских автобусов составляет 46%, потребность в обновлении – 2 тысячи единиц в год. В этой связи в текущем году по льготному лизингу выделено 22 млрд тенге, на сегодня в три региона поставлено 383 отечественных автобусов.

    В рамках Комплекса мер по развитию городских пассажирских перевозок в 2021 году на субсидирование социально значимых маршрутов выделено 58,1 млрд тенге», - сказал в ходе отчетной встречи перед населением министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.

    Министр упомянул, что в мае текущего года впервые подписано Отраслевое соглашение по социальному партнерству в сфере автотранспорта, позволяющие усилить меры защиты социально-трудовых прав работников отрасли. Введен специальный налоговый режим розничного налога на автобусные перевозки, автовокзалы и автостанции, для которых установлен НДС в размере 3% до 01.01.2023 года.

    «До конца года планируется:

    - обновление автобусного парка в регионах в рамках программы льготного кредитования для приобретения автобусов отечественного производства более 500 ед.;

    - передача некоторых государственных функций в сфере пассажирских перевозок в конкурентную среду;

    - перевод перевозочных и разрешительных документов в электронный формат;

    - реализация Комплекса мер по развитию городских пассажирских перевозок на автомобильном транспорте в РК;

    - поддержка отечественных перевозчиков, осуществляющих международные перевозки грузов;

    - совершенствование Информационной системы Техосмотр, усиление ответственности операторов техосмотра, внесение законодательных поправок», - отметил министр индустрии и инфраструктурного развития.

    По словам Бейбута Атамкулова, упрощение процедур открытия деятельности по проведению техосмотра способствовало появлению фиктивного техосмотра.


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