2 трлн тенге находилось в наличном обращении в Казахстане в ноябре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в ноябре 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем объем наличных денег в обращении уменьшился на 1%, с декабрем 2017 года - увеличился на 7%, до 2,082 трлн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный банк РК.

Согласно информации финрегулятора, денежный агрегат М1, включающий наличные деньги и ликвидные тенговые депозиты, в прошлом месяце уменьшился на 4,8% (с начала этого года - увеличился на 1,7%), до 5,051 трлн тенге. Индикатор М2, включающий наличные деньги, все тенговые и ликвидные валютные депозиты, увеличился на 0,9% (+3,9%), до 14,041 трлн тенге.

Денежная масса увеличилась на 0,8% (+2,3%), до 19,896 трлн тенге. Денежная база, или деньги Национального банка РК, в ноябре увеличилась на 3,3% (с декабря прошлого года - на 8,2%), до 5,988 трлн тенге. В узком выражении денежная база увеличилась на 8,2% (+11,4%), до 5,749 трлн тенге.

Объем депозитов банков второго уровня и других организаций на счетах в Нацбанке РК увеличился на 4,4% (+8,5%), до 3,559 трлн тенге.