2 трлн тенге находилось в наличном обращении в Казахстане в июне

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане объем наличных денег в обращении в июне 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 6,1%, с декабрем 2017 года - на 5,8%, до 2,059 трлн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный банк РК.

Согласно информации финрегулятора, денежный агрегат М1, включающий наличные деньги и ликвидные тенговые депозиты, в прошлом месяце увеличился на 10,6%( с начала этого года - на 12,3%), до 5,577 трлн тенге.

Индикатор М2, включающий наличные деньги, все тенговые и ликвидные валютные депозиты, увеличился на 6,2%(+6,8%), до 14,433 трлн тенге.

Денежная масса увеличилась на 3,9%(+2,3%), до 19,908 трлн тенге.

Денежная база, или деньги Национального банка РК, в июне увеличилась на 19,8% (с декабря прошлого года - на 3,5%), до 5,734 трлн тенге. В узком выражении денежная база увеличилась на 11,2% (-2,9%), до 5,015 трлн тенге.

Объем депозитов банков второго уровня и других организаций на счетах в Нацбанке РК увеличился на 31% (+2,3%), до 3,357 трлн тенге.