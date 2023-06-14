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    13:54, 14 Июнь 2023 | GMT +6

    2 солдата убиты в результате стрельбы на военном полигоне в Японии

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    Фото: english.kyodonews.net
    ТОКИО. KYODO - КАЗИНФОРМ – В Японии два солдата были убиты и еще один ранен после того, как их товарищ-новобранец открыл огонь на военном полигоне в центральной части страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

    По сообщению полиции, 18-летнего новобранца задержали на месте и арестовали по подозрению в покушении на убийство.

    Он выстрелил из винтовки в своих коллег во время учений по стрельбе в префектуре Гифу.

    По данным властей, среди погибших был 25-летний мужчина. Подробности о других жертвах пока неизвестны.

    Насилие с применением огнестрельного оружия остается крайне редким явлением в Японии, но с июля прошлого года произошло несколько заметных инцидентов, когда бывший премьер-министр Синдзо Абэ был застрелен протестующим на политическом митинге. Абэ был премьер-министром Японии дольше всех, и его смерть глубоко потрясла страну.

    В апреле премьер-министр Фумио Кисида остался целым и невредимым после того, как во время его предвыборного мероприятия была брошена дымовая шашка.

    Ранее сообщалось, что в мае японец убил четырех человек, в том числе двух полицейских, с применением ножа и ружья в районе Нагано.


    Теги:
    Япония Мировые новости Происшествия
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