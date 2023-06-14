2 солдата убиты в результате стрельбы на военном полигоне в Японии

ТОКИО. KYODO - КАЗИНФОРМ – В Японии два солдата были убиты и еще один ранен после того, как их товарищ-новобранец открыл огонь на военном полигоне в центральной части страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

По сообщению полиции, 18-летнего новобранца задержали на месте и арестовали по подозрению в покушении на убийство.

Он выстрелил из винтовки в своих коллег во время учений по стрельбе в префектуре Гифу.

По данным властей, среди погибших был 25-летний мужчина. Подробности о других жертвах пока неизвестны.

Насилие с применением огнестрельного оружия остается крайне редким явлением в Японии, но с июля прошлого года произошло несколько заметных инцидентов, когда бывший премьер-министр Синдзо Абэ был застрелен протестующим на политическом митинге. Абэ был премьер-министром Японии дольше всех, и его смерть глубоко потрясла страну.

В апреле премьер-министр Фумио Кисида остался целым и невредимым после того, как во время его предвыборного мероприятия была брошена дымовая шашка.

Ранее сообщалось, что в мае японец убил четырех человек, в том числе двух полицейских, с применением ножа и ружья в районе Нагано.