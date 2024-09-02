2 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

61 год назад (1963)родился ЧЕРЧЕСОВ Станислав Саламович - главный тренер национальной сборной Казахстана.

Фото: kff.kz

Родился в городе Алагир (Северная Осетия).

Трудовая деятельность: ФК «Спартак» (Орджоникидзе) (1981-1984); «Спартак» (Москва) (1984-1987, 1989-1993, 1995, 2002); ФК «Локомотив» (Москва) (1988); ФК «Динамо» (Германия) (1993-1995); ФК «Тироль» (Австрия) (1996-2002); национальные сборные СССР, СНГ и России (1990-2002); ФК «Куфштайн» (Австрия) (2004); ФК «Ваккер-Тироль» (Австрия) (2004-2006); ФК «Спартак» (Москва) (2007-2008); ФК «Жемчужина-Сочи» (2010-2011); ФК «Терек» (Грозный) (2011-2013); ФК «Амкар» (Пермь) (2013-2014); ФК «Динамо» (Москва) (2014-2015); ФК «Легия» (Польша) (2015-2016); Главный тренер национальной сборной России по футболу (2016).

4-кратный чемпион СССР и России (1987, 1989, 1992, 1993). Серебряный призер чемпионата СССР (1991). Бронзовый призер чемпионата России (2002). Обладатель Кубка СССР (1991/1992). Обладатель Кубка чемпионов Содружества (1993). 3-кратный чемпион Австрии (1999/2000, 2000/2001, 2001/2002). Финалист Кубка Австрии (2000/2001). Финалист Суперкубка Австрии (2000, 2001). Участник чемпионатов мира (1994, 2002). Участник чемпионатов Европы (1992, 1996).

Серебряный призер чемпионата России (2007). Чемпион Польши (2015/2016). Обладатель Кубка Польши (2015/2016).

На занимаемой должности с июня 2024 года.

49 лет назад (1975) родился БУЛЕКПАЕВ Ермаганбет Кабдулович - аким Карагандинской области.

Фото: Акимат Карагандинской области

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, юрист; Евразийский университет им. Л.Н. Гумилева, экономист.

Трудовая деятельность: экономист Павлодарского филиала ОАО «Казкоммерцбанк», директор представительства информационно-коммерческого центра «Бизнес-информ» (1996-1998); главный специалист, начальник отдела, заместитель начальника управления экспортного контроля и лицензирования экспорта и импорта Министерства индустрии и торговли РК (1998-2003); помощник депутата Сената Парламента Республики Казахстан (2003); помощник акима Павлодарской области (2003-2005); заместитель руководителя аппарата акима Павлодарской области (2005-2006); руководитель аппарата акима г. Павлодара (04.2006-09.2006); аким Павлодарского района (2006-2008); начальник управления предпринимательства и промышленности Павлодарской области (2008-2009); начальник территориального управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы - председатель Дисциплинарного совета в Карагандинской области (2009-2011); начальник управления Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан - председатель Дисциплинарного совета по Южно-Казахстанской области (2011-2013); аким района Сарыарка г. Астана (2013-2015); аким района Алматы г. Астана (2015-2016); аким района Есиль г. Астана (2016-2018); государственный инспектор администрации Президента Республики Казахстан (2018); заместитель акима Карагандинской области (2018-2020); аким города Караганды (2020-2022).

На занимаемой должности с декабря 2022 года.

Так же в этот день родились:

118 лет назад (1906-1997) родился МАШАНОВ Акжан Жаксыбекулы - геолог-маркшейдер, основатель и организатор казахстанской школы геомехаников (геомеханика - механика горных пород), доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик Академии наук Казахской ССР, заслуженный деятель науки Казахской ССР.

Фото: novoetv.kz

Уроженец Карагандинской области. Результаты глубоких исследований Акжана Машанова получили широкую известность за рубежом. Глубокие знания в области геологии, математики, геометрии, механики и горном деле позволили ему создать новое научное направление в горном деле - геомеханику. Он является основателем казахстанской школы геомехаников. Участвовал в открытии Акбастау-Кусмурынского, Лениногорского, Зыряновского, Торгайского, Жезказганского и Каратауского месторождений.

Акжан Машанов - основатель казахской научной фантастики, автор романов «Путешествие в глубь земли», «Тайна земли», казахско-русского и русско-казахского словарей по горному делу, геологии и металлургии. Широкий научный кругозор, знание арабского языка позволили Акжану Жаксыбекулы сделать одно из главных его дел - открытие миру роли великого ученого Абу Насыр аль-Фараби. Ученый прочел много трудов Абу Насыра аль-Фараби и доказал, что он казах, родился в Отыраре, являвшемся крупнейшим центром древней культуры Казахстана и Средней Азии, когда-то носившем имя Фараб, отсюда и имя великого ученого.

Изучая труды великого философа, энциклопедиста, математика и астронома, Акжан Машанов пришел к выводу, что в книге немецкого астронома Иоганна Кеплера «Музыка небес» многие факты и данные приведены из труда аль-Фараби «Китаб аль-музыка аль-Кабир». Он нашел могилу Абу Насра аль-Фараби на кладбище Баб ас-Сагир в городе Дамаск (Сирия), добивался установки памятной доски - кулпытаса. В историческом романе «Аль-Фараби» он описал его художественный образ, в трактате «Аль-Фараби, и Абай» исследовал научную и духовную связь между двумя личностями. За глубокие исследования наследия аль-Фараби арабские ученые присвоили ему новую фамилию аль-Машани, которую он принял и стал подписывать ею все новые научные работы («Ай арысы», «Геомеханика»). В 1972 году, когда аль-Фараби исполнилось 1100 лет, Акжан Машанов стал инициатором проведения в Алматы международной конференции с участием видных ученых мира. В 2001 году, во время празднования юбилея аль-Фараби в Казахстане, академика посмертно наградили премией имени аль-Фараби и вручили удостоверение № 1.

Он также изучал культурное наследие, науку, историю исламской науки тюркоязычных стран. По его мнению, ислам - глубокое понятие, требующее всесторонней образованности и высокого гуманизма. Свое понимание ислама он выразил в книге «Табу», в рукописи «Научные основы ислама». Он всю жизнь продолжал учиться и познавать, говоря: «Мера человечности - это всесторонняя образованность, поэтому необходимо знать и изучать историю всех наук». Он опубликовал свыше 350 научных трудов. По решению ЮНЕСКО 2006 год объявлен годом столетия аль-Машани. В 2006 году «Казпочта» выпустила марку, посвященную столетию ученого.

92 года назад (1932-2009) родился МАМБЕТОВ Азербайжан Мадиевич - кинорежиссер и режиссер театра, педагог, народный артист СССР (1976), народный герой Казахстана (2000), лауреат Государственной премии СССР (1974).

Фото: kaztheatre.kz

Уроженец Волгоградской области (РФ). Окончил балетное отделение Алматинского хореографического училища, режиссерский факультет ГИТИСа, где занимался у профессора Н. Горчакова и А. Гончарова. В 1957-1964 годы - режиссер, в 1964-1977 годы - одновременно директор театра, в 1980-1986 году и с 1988 года - главный режиссер Казахского театра драмы, в 1978-1980 годы - художественный руководитель студии «Казахфильм». Снимался в кино, в 1956-1957 годы поставил пьесы А. Штейна «Персональное дело» и К. Гольдони «Слуга двух господ» на сцене Гурьевского (ныне - Атырауского) и Жамбылского областных казахских театров драмы. Режиссерскую деятельность в Казахском театре драмы начал с постановки пьесы «На берегу Иртыша» Ш. Хусаинова.

Поставил спектакли «Волчонок под шапкой» (выступил в роли Арыстана) и «Сватья приехала» К. Мухамеджанова, «Айман-Шолпан» М. Ауэзова, «Ох, эти девушки» и «Ох, жигиты» К. Байсеитова и К. Шангытбаева, «Собака на сене» Лопе де Вега, «Дон Жуан, или Любовь к геометрии» М. Фриша, «Мадемуазель Нитуш» Ф. Эрве, в которых наиболее полно проявилось режиссерское дарование А. Мамбетова. Он осуществил ряд постановок ярких, эмоциональных спектаклей, в том числе «Одно дерево - не лес» А. Тажибаева, «Блудный сын» Э. Раннета, «Эпоха так начиналась» З. Шашкина, «Восхождение на Фудзияму» Ш. Айтматова и К. Мухамеджанова, «Карьера и совесть» А. Абишева, «Клятва» и «Потерянный друг» Т. Ахтанова, «Белый пароход» по Ч. Айтматову. Из национальной драматургии режиссером были поставлены «Қара қыпшақ Қобыланды» и «Қарагөз» М. Ауэзова, «Кровь и пот» по А. Нурпеисову, «Мы не ангелы» К. Мухамеджанова. Поставил оперные спектакли «Төлеген Тоқтаров» А. Жубанова и Л. Хамиди и «Еңлік-Кебек» Г. Жубановой. Написал либретто балета «Легенда о белой птице». Известен как постановщик художественных фильмов «Крылья песни», «Кровь и пот» (совместно с Ю. Мастюгиным) и «Гонцы спешат».

87 лет назад (1937-1993) родился МУСАБАЕВ Мурат Хасенулы - оперный певец (баритон), народный артист Казахстана, лауреат Всесоюзного конкурса вокалистов имени М. Глинки.

Уроженец Караганды. Окончил вокальный факультет (класс профессора Б. Жылисбаева) Алматинской государственной консерватории.

Трудовая деятельность: с 1962 года - солист Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая; с 1964 года - на педагогической работе в Алматинской государственной консерватории (с 1979 года - доцент).

Исполнял партии: Таргын, Семен - «Ер Таргын» и «Дударай» Е. Брусиловского, Жанбота - «Биржан и Сара» М. Тулебаева, Абай - в одноименной опере А. Жубанова и Л. Хамиди и др. В его репертуаре - песни и романсы казахских, русских и зарубежных композиторов.