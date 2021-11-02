2 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

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назад (1841-1889) родился- видный представитель казахского просвещения, педагог, общественный деятель в области школьного образования.

Родился в ауле Жанбурчи Аракарагайской волости Николаевского уезда (нынешний Затобольский район Костанайской области).

При его непосредственном участии в 1864 году была открыта начальная школа для казахских детей. С этого момента начинается его просветительская и педагогическая деятельность. Наряду с этой деятельностью ему приходилось вести и другую работу. С 1868 по 1874 годы Алтынсарин был делопроизводителем Торгайского управления, долгое время работал уездным судьей, помощником начальника уезда, а в отсутствии последнего - выполнял его обязанностИ. И все же организаторские способности Алтынсарина, его талант педагога и просветителя полностью раскрылись в тот период, когда он занимал руководящие посты в системе народного образования. По его инициативе и на собранные им средства в 1884 году волостные школы открылись в Торгае, Илецкой защите, Иргизе, Николаевске, Актюбинске, а в 1887 году И. Алтынсарин добился открытия первой женской школы в Иргизе. Ему принадлежит огромная заслуга в деле создания учебников на казахском языке, алфавита и письменности на основе русской графикИ. Кроме того, он участвовал в разработке учебников русского языка для казахских школ.

Литературное наследие И. Алтынсарина включает в себя переводы, стихотворения, рассказы, басни, этнографические очерки и казахские сказки. Переводы положили начало басенному жанру в казахской художественной литературе, способствовали становлению казахского литературного языка.

Имя Ибрая Алтынсарина занимает почетное место в ряду имен исторических деятелей, составляющих национальную гордость казахского народа. Всю свою сознательную жизнь выдающийся просветитель-педагог, крупный писатель, талантливый поэт посвятил делу борьбы за его счастье. Вся его многогранная творческая и общественная деятельность была подчинена главной задаче - приобщению казахского народа к прогрессивной мировой культуре, укреплению дружбы между народами.

Умер 17 июля (29 июля) 1889 года, похоронен недалеко от своего дома на берегу Тобола рядом с могилой отца.

В честь выдающегося педагога в 2007 году Министерством образования и науки РК была учреждена ведомственная награда - нагрудный знак «Ибрай Алтынсарин».

назад (1952) родился- член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстана.

Родился в Акмолинской области. Окончил Московский юридический институт, юрист (1992).

Трудовая деятельность: комсомольская работа (1975-1978); помощник председателя Целиноградского горисполкома (1978-1983); инструктор райкома партии (1983-1987); заместитель заведующего отделом облисполкома, областной администрации (1987-1994); судья Акмолинского областного арбитражного суда (1994-1995); главный специалист Акмолинского областного управления юстиции (1995-1996); Акмолинский транспортный прокурор (1996-1997); акмолинский природоохранный прокурор (1997-1999); заведующий отделом прокуратуры Акмолинской области (1999-2000); старший прокурор, заместитель начальника департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов, начальник управления по надзору за законностью в сфере экономики - заместитель начальника департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов Генеральной прокуратуры РК (2000-2005); вице-министр юстиции РК (2005-2013); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам (2013-2019).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2006); медалями.

назад (1958) родился- заместитель акима Северо-Казахстанской области.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт, ученый агроном (1981), Алма-Атинский институт политологии и управления, политолог (1991), Казахстанско-Российский университет, бакалавр юриспруденции (2008).

Трудовая деятельность: агроном-семеновод Карагугинского совхоза Булаевского района Северо-Казахстанской области; агрохимик Булаевское РПО «Сельхозхимия» (08.1982-10.1982); второй, первый секретарь Булаевского районного комитета комсомола (1982-1985); второй секретарь Северо-Казахстанского областного комитета комсомола (1985-1989); ответственный организатор организационного отдела Северо-Казахстанского областного комитета Компартии Казахстана (03.1991-09.1991); работа на руководящих должностях в различных коммерческих структурах (1991-2004); руководитель управления координации занятости и социальных программ Северо-Казахстанской области (2004-2017).

На занимаемой должности - с марта 2017 года.

Награжден медалью «Ерен еңбегi үшiн», юбилейными медалями «Қазақстан тәуелсiздiгiне 20 жыл», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан тәуелсiздiгiне 25 жыл»; грамотой Президента Республики Казахстан; почетной грамотой акима Северо-Казахстанской области.

назад (1978) родился- председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, политология (2000).

Трудовая деятельность: научный сотрудник Центрально-азиатского агентства политических исследований (2000-2001); эксперт Центра внешней политики и анализа при Министерстве иностранных дел РК (2001-2003); ведущий научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (2003-2005); старший эксперт секретариата Совета Безопасности РК, заведующий сектором информационно-аналитического центра, заместитель пресс-секретаря Президента РК, заместитель заведующего Центром стратегических разработок и анализа администрации Президента РК (2005-2011); заместитель директора РГП «Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций» Министерства связи и информации РК (2011-2012); заведующий информационно-аналитическим центром канцелярии Премьер-Министра РК (2013-2014); директор РГП «Центр анализа и информации» Министерства информации и коммуникаций РК (2014-2016); советник министра информации и коммуникаций РК (10.2016-12.2016); председатель Комитета государственного контроля в области связи, информатизации и средств массовой информации Министерства информации и коммуникаций РК (2016-2018); директор Института анализа, прогнозирования и стратегических инициатив партии «Нұр Отан»; государственный инспектор Администрации Президента РК (2019-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

назад (1981) родился- генеральный директор (председатель правления) АО «КазТрансОйл»; президент Национальной федерации баскетбола Республики Казахстан .

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, специалист по международным отношениям со знанием двух иностранных языков; Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, финансы и кредит; Джорджтаунский университет, г. Вашингтон, США, магистр делового администрирования (МВА).

Трудовая деятельность: менеджер ассоциации развития малого и среднего бизнеса при аппарате акима Медеуского района г. Алматы (2002-2004); ведущий специалист отдела развития новых технологий департамента инновационной политики и развития новых технологий Министерства индустрии и торговли РК (2004); менеджер административного департамента, помощник генерального директора, главный менеджер департамента информационных технологий, старший инженер департамента автоматизации систем управления технологическими процессами АО «РД «КазМунайГаз» (2004-2006); заместитель директора департамента развития казахстанского содержания АО «НК «КазМунайГаз» (2006-2010); заместитель генерального менеджера по сервису, генеральный менеджер по сервису НКОК/NCOC, прикомандирован от АО «НК «КазМунайГаз» в «КМГ Кашаган Б.В» (2010-2014); генеральный директор ТОО «Казахстанско-китайский трубопровод» (2014-2016); первый заместитель генерального директора АО «КазТрансОйл» (02.2016-08.2016).