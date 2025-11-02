2 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

73 года назад (1952) родился КУСТАВЛЕТОВ Дулат Рашитович – член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстан.

Фото: wikipedia

Родился в Акмолинской области. Окончил Московский юридический институт, юрист (1992).

Трудовая деятельность: комсомольская работа (1975-1978); помощник председателя Целиноградского горисполкома (1978-1983); инструктор райкома партии (1983-1987); заместитель заведующего отделом облисполкома, областной администрации (1987-1994); судья Акмолинского областного арбитражного суда (1994-1995); главный специалист Акмолинского областного управления юстиции (1995-1996); Акмолинский транспортный прокурор (1996-1997); Акмолинский природоохранный прокурор (1997-1999); заведующий отделом прокуратуры Акмолинской области (1999-2000); старший прокурор, заместитель начальника департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов, начальник управления по надзору за законностью в сфере экономики - заместитель начальника департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов Генеральной прокуратуры РК (2000-2005); вице-министр юстиции РК (2005-2013); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам (2013-2019).

На занимаемой должности с сентября 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2006), медалями.

53 года назад (1972) родился АБДРАЗАКОВ Ельдар Советович – основатель Centras Group, независимый директор Совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа» и АО «Эйр Астана».

Фото: centras.kz

Окончил Международный казахстанско-турецкий университет им. Ходжа Ахмеда Яссави, специальность «Международные экономические отношения» (1995); МКТУ, магистр наук по специальности «Международные экономические отношения» (1996); программа для руководителей Гарвардской бизнес-школы (США) (2010).

Трудовая деятельность: АО «Казкоммерцбанк» (1995-1998); директор департамента инвестиционного банкинга, управляющий директор ОАО «Казкоммерцбанк» (1998-2002); генеральный директор ОАО «Kazkommerts Securities» (07.2002-05.2004); генеральный директор АО «Сентрас Секьюритиз» (2004-2007); генеральный директор ТОО «Сентрас Капитал» (2004); председатель Совета директоров АО «Страховая компания «Коммеск-Омір» (07.2010); член Совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа» (2012); независимый директор АО «ForteBank» (2019-2021), председатель Совета директоров АО «ForteBank» (2021-2024).

Награжден орденом «Құрмет».

42 года назад (1983) родился ИДЫРЫСОВ Алмаз Серикболович – заместитель акима области Улытау.

Фото: primeminister.kz

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный технический университет, инженер-строитель (2005).

Трудовая деятельность: дорожный рабочий ТОО «Ремстройсервис-АС» (2003-2005); ведущий специалист производственно-технического отдела РГП «Казахавтодор» (2005-2006); главный специалист отдела эксплуатации и мобилизационной подготовки управления эксплуатации, мобилизационной подготовки автомобильных дорог и строительства железных дорог Комитета развития транспортной инфраструктуры МТК РК (2006-2008); главный эксперт управления эксплуатации Комитета автомобильных дорог МТК РК (2008-2009); начальник управления строительства и реконструкции Комитета автомобильных дорог МТК РК (2009-2012); начальник управления внешних займов Комитета автомобильных дорог МТК РК (2012-2013); руководитель управления внешних займов Комитета автомобильных дорог МТК РК (2013-2014); заместитель директора Северо-Казахстанского филиала АО «Казавтодор» (2014-2016); и. о. директора департамента административной работы Министерства по инвестициям и развитию РК (2016); директор департамента административной работы Министерства по инвестициям и развитию РК (2016-2017); заместитель председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК (2017-2019); заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК (2019-2022); председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК (2022); вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК (06.2022-08.2023).

На занимаемой должности с августа 2023 года.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» (2019).

48 лет назад (1977) родился САТЫБАЛДЫ Азамат – актер драматического театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер. Заслуженный деятель Казахстана.

Фото: instagram.com/azamatc

Родился в селе Турар Рыскулов Меркенского района Жамбылской области. Окончил Казахскую национальную академию искусств имени Жургенова по специальности «актер театра и кино».

Трудовая деятельность: артист Костанайского областного казахского театра драмы (2000-2001); актер Казахского государственного академического театра драмы имени Ауэзова (2001-2018); исполнительный директор по кадровой и творческой работе ТОО «Қазығұртфильм» (2013-2018); директор Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Мусрепова (2018-2022); ректор Казахской Национальной академии искусств Жургенова (2022-2023); президент АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова (2023-2024).

Награжден орденом «Курмет» (2021).

Также в этот день родились:

184 года назад (1841-1889) родился АЛТЫНСАРИН Ибрай – видный представитель казахского просвещения, педагог, общественный деятель в области школьного образования.

Фото: novoetv.kz

Родился в ауле Жанбыршы Аракарагайской волости Николаевского уезда (нынешний Затобольский район Костанайской области).

Известен своей просветительской и педагогической деятельностью. При его непосредственном участии в 1864 году была открыта начальная школа для казахских детей. С 1868 по 1874 годы Алтынсарин был делопроизводителем Торгайского управления, долгое время работал уездным судьей, помощником начальника уезда. По инициативе Алтынсарина в 1884 году волостные школы открылись в Торгае, Илецкой защите, Иргизе, Николаевске, Актюбинске, а в 1887 году И. Алтынсарин добился открытия первой женской школы в Иргизе. Ему принадлежит огромная заслуга в деле создания учебников на казахском языке, алфавита и письменности на основе русской графики. Кроме того, он участвовал в разработке учебников русского языка для казахских школ.

Литературное наследие И. Алтынсарина включает в себя переводы, стихотворения, рассказы, басни, этнографические очерки и казахские сказки. Переводы положили начало басенному жанру в казахской художественной литературе, способствовали становлению казахского литературного языка.

Имя Ибрая Алтынсарина занимает почетное место в ряду имен исторических деятелей, составляющих гордость казахского народа.

Умер 17 июля (29 июля) 1889 года, похоронен недалеко от своего дома на берегу Тобола рядом с могилой отца.

В честь выдающегося педагога в 2007 году министерством образования и науки РК была учреждена ведомственная награда – нагрудный знак «Ибрай Алтынсарин».