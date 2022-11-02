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2 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

2 Ноября 2022, 07:00
2 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»
2 Ноября 2022, 07:00

2 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов

Отмечается в системе международных дней Организации Объединенных Наций. 27 ноября 2013 года единогласно одобрена резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Безопасность журналистов и проблема безнаказанности», в которой 2 ноября провозглашалось Международным днем прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

СОБЫТИЯ

В 1989 году была проведена первая Республиканская дунганская учредительная конференция, на которой было принято решение о создании Дунганского культурного центра в Алматы. Первыми председателями Дунганского культурного центра были избраны Бакир Яхияевич Баяхунов и Ильяс Набиевич Вансванов.

В 1999 году Семипалатинскому университету было присвоено имя Шакарима Кудайбердиева. Перед зданием университета был установлен памятник Шакариму.

В 2001 году открылся Южно-Казахстанский областной музей жертв политических репрессий. Задача музея - собрать документы и фотографии общественных и государственных деятелей, а также людей, которые стали жертвами массовых преступлений.

В 2005 году была создана Ассоциация «KAZENERGY», являющаяся независимым добровольным некоммерческим объединением юридических лиц, которое призвано оказывать содействие в формировании благоприятных условий для динамичного и устойчивого развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан.

В 2006 году Казахстан впервые в своей истории был избран членом Экономического и социального совета (ЭКОСОС) ООН. ЭКОСОС является главным органом ООН по разрешению международных проблем в экономической и социальной областях, а также в здравоохранении, культуре и образовании.

В 2011 году со сборочной площадки АО «Локомотив кұрастыру зауыты» выпущен 100-й казахстанский локомотив. Тепловоз под дорожным номером 0100 был выпущен специально к 20-летнию независимости Казахстана. Юбилейный ТЭ33А получил прописку в эксплуатационном локомотивном депо Аягоз, возит грузовые поезда по маршруту «ст. Актогай - Семей».

В 2012 году по итогам переговоров Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и Князя Монако Альбера II принята совместная декларация, в которой Главы государств высоко оценили роль политического диалога и консультаций, проводимых на разных уровнях между Казахстаном и Монако по вопросам, отвечающим национальным интересам двух стран и проблемам глобального характера.

В 2015 году в Астану доставили флаг Международного бюро выставок. В Казахстан флаг ЭКСПО привез генеральный комиссар Национальной секции РК на ЭКСПО-2015 в Милане Ануарбек Мусин. Флаг ЭКСПО был торжественно передан хозяйкой ЭКСПО-2015 - Итальянской Республикой - будущим организаторам ЭКСПО-2017 в Республике Казахстан.

В 2015 году в Лондоне был проведен первый Форум британских и казахстанских университетов (UK - KazakhstanUniversitiesForum), ставший уникальной площадкой обмена опытом для 35 казахстанских и 32 британских вузов, первые руководители которых в формате face-to-face обсудили перспективы сотрудничества в области реализации международных образовательных программ.

В 2016 году шахматистка из Тараза Мадина Даулетбаева официально стала женским гроссмейстером. Представитель Жамбылской области впервые в истории получила столь высокий статус.

В 2016 году в Караганде на Аллее звезд открыли именной знак заслуженного деятеля искусств РК Булата Сыздыкова. Именной знак в честь Булата Сыздыкова стал седьмым по счету.

Б. Сыздыков в разные годы играл в ансамблях «Гүлдер», «Арай», «А-Студио». В 1992 году создал дуэт «Мюзикола». Указом Главы государства от 5 декабря 2012 года Б.Сыздыкову было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Казахстан».

В 2018 году Национальный банк Республики Казахстан выпустил в обращение коллекционные монеты «Теңгеге 25 жыл» из серебра 925 пробы с применением технологии золочения и цветной печати из серии монет «Выдающиеся события и люди» номиналом 5000 и 500 тенге.

В 2018 году в Астане состоялась презентация нового издания на латинской графике - республиканской информационно-познавательной газеты «Тіл-қазына», предназначенной для пропаганды казахского алфавита на латинской графике, разъяснения новых правил правописания. В ней под рубриками «Әліпби», «Рухани жаңғыру», «Кие», «Ғалам», «Емле», «Сарап» и «Таным» будут публиковаться информация о новом алфавите, познавательные материалы.

В 2019 году Данэлия Тулешова стала послом туризма Казахстана и теперь официально будет продвигать казахстанский туризм на мировой арене. Церемония назначения юного посла туризма состоялась во время фестиваля «ZhasStar» в столице Казахстана, организованного в рамках празднования Года молодежи.

В 2020 году в Берлине состоялось торжественное открытие казахского культурно-делового дома «Abai Uii». В рамках мероприятия были обсуждены вопросы реализации совместных проектов, направленных на поддержку культурной, деловой и образовательной деятельности казахского сообщества в Германии.

В 2021 году в Медеуском районе Алматы, южнее улицы Шевченко, восточнее улицы Кунаева, состоялось открытие бюста выдающегося государственного и общественного деятеля, ученого-лингвиста Нуртаса Ондасынова, приложившего максимум усилий для социально-экономического развития, развития культуры, искусства, науки и образования республики.

Нуртас Ондасынов в годы войны был одним из инициаторов самостоятельного подъема Академии наук в Республике, открыл Казахский государственный женский педагогический институт и Национальную консерваторию. Создал институты иностранных языков, физической культуры и высших учебных заведений, готовящих учителей во всех областных центрах.

В 2021 году в Сатпаеве открыли исторический парк-музей «Ұлы Дала», на территории которого установлены макеты исторических достопримечательностей Сарыарки - мавзолей Алаша хана, Жошы хана, воина Домбауыла, Хан Орды, Аяккамыра, Болгана-ана. Также в парке представлены миниатюры Улытауских гор, теректинские петроглифы, барельеф четырех известных биев - «Төрт босаға».


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