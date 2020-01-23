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2 млрд тенге задолжали за модернизацию домов жители Петропавловска
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске не могут взыскать долги с жителей домов, которые участвовали в программе модернизации жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На отчетной встрече акима города Булата Жумабекова с населением горожане интересовались, когда их дома приведут в порядок. Градоначальник ответил, что и рады бы отремонтировать больше многоэтажек, но средств на это не хватает. Как и на замену лифтов. Вся надежда – на республиканский бюджет.
«Проблема давняя. Сейчас мы включили в заявку 81 дом и отправили в Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. На 4,1 млрд тенге у нас заявка. Возможно, всю сумму не поддержат. Но даже при выделении 1,5 млрд тенге мы начнем работу по модернизации. В том числе по лифтовому хозяйству. Оно у нас не в лучшем состоянии. 8 лифтов не работают вообще, около 200 требуют ремонта. Мы дали поручение обследовать эти лифты. К марту будет понятно, в какой объеме нам выделят средства. Информация о домах, в которых будут проходить работы, сразу появится на сайте города», - сказал Б.Жумабеков.
В этом году местные власти рассчитывали собрать около 700 млн тенге возвратных средств. Получилось вернуть только 119 млн тенге.
«Около 2 млрд тенге обращается в городе. Это деньги, которые были ранее потрачены на ремонт домов. К сожалению, в прошлом году мы смогли собрать всего 119 млн тенге возвратных средств. Соответственно, отремонтировали только два дома. Инициировали подачу 79 исков. Долги мы взыщем», - подчеркнул аким города.
Всего за 2011-2019 годы в Программе модернизации ЖКХ приняли участие 165 домов Петропавловска.
Фото: vitvesti.by
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