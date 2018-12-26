2 млрд тенге выделят на создание музея Ботайской культуры в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области создадут музей Ботайской культуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области Кумар Аксакалов рассказал, что в рамках статьи Елбасы «Ұлы даланың жеті қыры» («Семь граней Великой степи») в регионе продолжатся работы по строительству музея Ботайской культуры - памятника культуры племен эпохи энеолита. По словам К. Аксакалова, в 2019 году из республиканского бюджета на эти цели будет выделено 2 млрд тенге.

Поселение Ботай расположено в Айыртауском районе. Исследования ученых разных стран подтвердили, что именно на территории Северо-Казахстанской области произошла доместикация лошади в IV тысячелетии до н.э.

Об этом поселении К. Аксакалов рассказывал президентам Казахстана и России на XV Форуме межрегионального сотрудничества, который проходил в ноябре в Петропавловске. Встреча в этом году была посвящена развитию туризма.

У местной власти большие планы по развитию туристической отрасли. Аким области неоднократно рассказывал о том, разрабатывается отдельный План развития Имантауско-Шалкарской курортной зоны, проведен капитальный ремонт автомобильных дорог в направлениях Астаны и регионов России.

В областном акимате говорят, что за последние два года количество туристов в Северный Казахстан из регионов Российской Федерации увеличилось вдвое. В 2019 году ожидают рост потока туристов.