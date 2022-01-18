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2 млрд тенге выделяет Фонд «Халык» для помощи пострадавшим

18 Января 2022 10:00
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2 млрд тенге выделяет Фонд «Халык» для помощи пострадавшим

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - События начала января нанесли колоссальный ущерб жителям и экономике Казахстана. В этот сложный период Благотворительный Фонд «Халык» принял решение оказать поддержку государству и нашим соотечественникам и перечислить финансовую помощь в размере 2 млрд тенге в общественный социальный фонд «Қазақстан халқына», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

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Выделенные средства будут направлены на решение срочных задач: оказание помощи населению Республики Казахстан, пострадавшему при чрезвычайных ситуациях и при введении режима чрезвычайного положения; поддержка семей сотрудников правоохранительных органов, специальных органов, военнослужащих, признанных погибшими при защите территориальной целостности и безопасности Республики Казахстан; восстановление разрушенных объектов.

«Сейчас как никогда важны сплоченность и совместные, объединенные усилия - надо помочь гражданам, всему обществу справиться с тяжкими последствиями трагических событий, произошедших в нашей стране. Мы искренне верим, что сообща преодолеем все вызовы и трудности: в единстве – наша сила. Все мы сейчас осознаем, как важны в этом хрупком мире добро, любовь, сопереживание и вера в лучшее. Призываем наших соотечественников не оставаться в стороне и оказывать посильную помощь пострадавшим. От всей души желаем всем мирного неба над головой, крепкого здоровья и благополучия», - говорится в сообщении фонда.

Ранее Halyk Bank сообщил о том, что из собственных средств направляет 3 млрд тенге на прямую адресную поддержку предпринимателей из сектора малого и микро-бизнеса, восстановление разрушенных объектов и другие задачи, требующие незамедлительного решения. Итого группой Halyk для помощи пострадавшим на текущий момент выделено в совокупности 5 млрд тенге.


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#Банки   #Благотворительность   #ЧП-2022   #Фонд «Қазақстан халқына»  
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