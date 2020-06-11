2 млрд тенге поможет сэкономить Казахстану Единая платформа госорганов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев рассказал о работе по созданию единой платформы для интернет-ресурсов госорганов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы занимаемся созданием единой платформы для интернет-ресурсов буквально для всех госорганов. Мы приняли это решение на базе запросов от граждан», - сказал Аскар Жумагалиев на отчетной встрече перед населением.

Он напомнил, почему было принято такое решение изначально.

«Некоторые граждане говорили, что не могут найти сайт того или иного госоргана, мы посмотрели соответствующий опыт развитых стран и увидели, что там создана единая платформа для всех без исключения госорганов. Мы создали такую платформу для 310 госорганов, включая МИО, и сегодня заполняем ее соответствующим контентом», - отметил министр.

По его словам, сегодня 17 сайтов госорганов и 7 сайтов МИО уже размещено на данной платформе.

«И мы продолжаем активную работу в данном направлении. План – запустить эту платформу до конца года, чтобы максимально облегчить процесс нахождения информации госорганов. При этом, хотел бы сказать, что эта работа позволит нам сократить затраты государства на 2 млрд тенге», - заключил А. Жумагалиев.