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$2 млн заработали казахстанские производители на экспорте кожи

4 Августа 2021 12:45
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$2 млн заработали казахстанские производители на экспорте кожи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ За пять месяцев 2021 года экспортная выручка от реализации отечественной дубленой кожи и кожевенного краста из шкур крупного рогатого скота достигла $2,4 млн, что на 73,3% выше отметки аналогичного периода прошлого года, передает МИА «Казиформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

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Как отмечают специалисты АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, предприятия по дублению и выделке кожи расположены в 11 регионах страны. В частности, больше всего предприятий данной отрасли сосредоточены в г.Шымкент (7 предприятий). Также отмечаются производители в Алматинской, Костанайской, Жамбылской, Актюбинской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях и в городах республиканского значения Нур-Султан и Алматы.

Сегодня в Казахстане дублением и выделкой кожи занимаются 1 среднее предприятие (ТОО Алматинский кожевенный завод «Almaty Tannery») и 27 предприятий малого бизнеса (ТОО «КазИталКожа», ТОО «Semey Tannery» ТОО «КазахЛидерМех», ТОО «Петропавловский кожевенный завод», ТОО «Таразский кожевенный завод», ТОО «Turan Skin», ТОО «Камшат-Асель» и др.).

Объем производства кожи из шкур КРС за 6 месяцев 2021 года составил 54 млн кв. дм., что выше аналогичного периода прошлого года на 15,2%. На местном рынке отечественную кожу приобретают в небольшом количестве отечественные производители обувной продукции (в основном для военной и специальной обуви) и товаров из кожи (сумки, ремни), остальное экспортируется.

Основными покупателями казахстанской кожи были такие страны, как Китай, Индия, Италия, Турция, Украина и Испания.

Экспорт продукции легкой промышленности за январь-май 2021 г. в сравнении с январем-маем 2020 года, млн долл. США

5 мес 2020

Доля

5 мес 2021

Доля

Экспорт РК

645,4

100%

2 421,3

100%

Китай

301,3

46,7%

1 671,8

69%

Индия

0

0%

293,6

12,1%

Италия

111,2

17,2%

277,6

11,5%

Турция

220,1

34,1%

117,3

4,8%

Украина

0

0%

41,8

1,7%

Испания

12,8

2%

19,3

0,8%
Источник: БНС АСПиР РК
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#Промышленность   #Экономика   #МИИР РК  
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