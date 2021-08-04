$2 млн заработали казахстанские производители на экспорте кожи
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ За пять месяцев 2021 года экспортная выручка от реализации отечественной дубленой кожи и кожевенного краста из шкур крупного рогатого скота достигла $2,4 млн, что на 73,3% выше отметки аналогичного периода прошлого года, передает МИА «Казиформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития.
Как отмечают специалисты АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, предприятия по дублению и выделке кожи расположены в 11 регионах страны. В частности, больше всего предприятий данной отрасли сосредоточены в г.Шымкент (7 предприятий). Также отмечаются производители в Алматинской, Костанайской, Жамбылской, Актюбинской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях и в городах республиканского значения Нур-Султан и Алматы.
Сегодня в Казахстане дублением и выделкой кожи занимаются 1 среднее предприятие (ТОО Алматинский кожевенный завод «Almaty Tannery») и 27 предприятий малого бизнеса (ТОО «КазИталКожа», ТОО «Semey Tannery» ТОО «КазахЛидерМех», ТОО «Петропавловский кожевенный завод», ТОО «Таразский кожевенный завод», ТОО «Turan Skin», ТОО «Камшат-Асель» и др.).
Объем производства кожи из шкур КРС за 6 месяцев 2021 года составил 54 млн кв. дм., что выше аналогичного периода прошлого года на 15,2%. На местном рынке отечественную кожу приобретают в небольшом количестве отечественные производители обувной продукции (в основном для военной и специальной обуви) и товаров из кожи (сумки, ремни), остальное экспортируется.
Основными покупателями казахстанской кожи были такие страны, как Китай, Индия, Италия, Турция, Украина и Испания.
Экспорт продукции легкой промышленности за январь-май 2021 г. в сравнении с январем-маем 2020 года, млн долл. США
|
5 мес 2020
|
Доля
|
5 мес 2021
|
Доля
|
Экспорт РК
|
645,4
|
100%
|
2 421,3
|
100%
|
Китай
|
301,3
|
46,7%
|
1 671,8
|
69%
|
Индия
|
0
|
0%
|
293,6
|
12,1%
|
Италия
|
111,2
|
17,2%
|
277,6
|
11,5%
|
Турция
|
220,1
|
34,1%
|
117,3
|
4,8%
|
Украина
|
0
|
0%
|
41,8
|
1,7%
|
Испания
|
12,8
|
2%
|
19,3
|
0,8%
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