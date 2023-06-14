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    11:27, 14 Июнь 2023 | GMT +6

    2 млн тенге украл у пациента сотрудник медцентра в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 2 млн тенге украл у пациента сотрудник медцентра в Алмате. В краже подозревается 32-летний гражданин Р, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Гражданин Р. устроился на работу в качестве медбрата в один из медицинских центров. Эту вакансию он, якобы нашел через агентство по трудоустройству. И «подходящий» пациент нашелся сразу. Не откладывая все на потом, мужчина начал действовать. Следуя всюду за потерпевшим, «медбрат» удостоверился, что в телефоне пациента нет пароля, и, воспользовавшись удобным моментом, открыл банковское приложение и перевел со счета пациента на свой счет 2 млн тенге.

    «В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан. Гражданин Р., 1991 года рождения, признал свою вину и подтвердил причастность к совершенному преступлению. Зарегистрировано уголовное дело по ч. 3 ст. 188 УК РК. Личность задержанного проверяется на причастность к другим возможным уголовным правонарушениям. Проводится ряд следственных действий, направленных на обеспечение полноты и всесторонности расследования дела, в результате которых будет принято процессуальное решение», – проинформировал начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.


    Теги:
    Алматы Борьба с преступностью МВД РК Закон и право Правоохранительные органы
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