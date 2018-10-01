2 млн тенге премий вручили лучшим учителям Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Денежными премиями по 50 и 100 тыс тенге, медалями и почетными грамотами поощрили сегодня лучших педагогов Актюбинской области в ходе праздничного мероприятия ко Дню учителя. Мероприятие прошло в центре искусств с участием более 1200 педагогов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все известные люди, поэты, писатели когда-то были воспитаны учителями. Казахстан всегда уделял большое внимание сфере образования. В годы экономического кризиса 2009-2011 годов во многих странах сокращали заработную плату, а в Казахстане ежегодно повышали. Большое внимание сфере образования уделено и в Послании Главы государства.

40% бюджета Актюбинской области ежегодно направляется на сферу образования. В регионе строятся 26 школ, 15 из которых планируется сдать в этом году. Наша область взяла на себя обязательства к 2020 году обеспечить100-процентный охват дошкольным образованием детей, ликвидировать аварийные и 3-сменные школы», - отметил аким области.

Бердыбек Сапарбаев добавил, что по результатам республиканского конкурса звания лучшего учителя были удостоены 48 человек, в том числе 5 педагогов из Актобе.

Затем в торжественной обстановке аким вручил денежные сертификаты по 50 и 100 тыс тенге лучшим учителям. Так, 9 победителям областного конкурса «Лучший учитель-2018» были вручены сертификаты по 100 тыс тенге.

Это учителя информатики, географии, казахского языка областного лицея-интерната для одаренных юношей Бабир Нурматов, Санзира Калбек, Баян Базаргалиева, учитель казахского языка интерната для одаренных детей Гулзат Джулаева, учителя казахского языка, биологии гимназии №2 Шалкарского района Светлана Джуманова, С. Торежанова, преподаватель истории колледжа коммуникаций и новых технологий Байтурсын Сражов, преподаватель казахского языка сельскохозяйственного колледжа Асель Айтекова, преподаватель информатики автородорожного колледжа Махаббат Туленгалиева.

22 педагогам были вручены сертификаты по 50 тыс тенге.

От Министерства науки и образования лучших педагогов поздравила директор департамента дошкольного и среднего образования МОН Шолпан Каринова, которая вручила 2 учителям медали Ыбырая Алтынсарина, 3 учителям - медали Заслуженных деятелей сферы образования РК, а также почетные грамоты и благодарственные письма.