2 миллиона тенге украла у своей бабушки 18-летняя карагандинка
27 Июля 2018 22:13 199
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КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде у 67-летней пенсионерки собственная внучка похитила более 2 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Пожилая женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что кто-то похитил с ее банковского счета более 2 млн тенге.
В ходе оперативных мероприятий была задержана 18-летняя внучка пенсионерки. Девушка дала признательные показания.
Как рассказали в ДВД области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 188 ч. 3 Уголовного Кодекса РК («кража»).
Ключевые слова: Происшествия, Карагандинская область,
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