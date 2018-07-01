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2 миллиона тенге украла у своей бабушки 18-летняя карагандинка

27 Июля 2018 22:13 199
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2 миллиона тенге украла у своей бабушки 18-летняя карагандинка

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде у 67-летней пенсионерки собственная внучка похитила  более 2 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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Пожилая женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что кто-то похитил с ее банковского счета более 2 млн тенге.

В ходе оперативных мероприятий была задержана 18-летняя внучка пенсионерки. Девушка дала признательные показания.

Как рассказали в ДВД области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 188 ч. 3 Уголовного Кодекса РК («кража»).

 

 

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Ключевые слова: Происшествия, Карагандинская область,
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Автор:

Гульзат Сахова

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