2 миллиона тенге украла у своей бабушки 18-летняя карагандинка

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде у 67-летней пенсионерки собственная внучка похитила более 2 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пожилая женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что кто-то похитил с ее банковского счета более 2 млн тенге.

В ходе оперативных мероприятий была задержана 18-летняя внучка пенсионерки. Девушка дала признательные показания.

Как рассказали в ДВД области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 188 ч. 3 Уголовного Кодекса РК («кража»).