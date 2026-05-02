2 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

62 года назад (1964) родилась РАИМКУЛОВА Актоты Рахметоллаевна — президент Фонда тюркской культуры и наследия.

Фото: ortcom.kz

Родилась в Алматы. Окончила Алматинскую государственную консерваторию им. Курмангазы, композитор, педагог музыкально-теоретических дисциплин, пианист, концертмейстер, солист камерного ансамбля (1987); Международную академию бизнеса (2007), MBA.

Трудовая деятельность: преподаватель, концертмейстер Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы, проректор по воспитательной и концертной работе (с 1988 года); преподаватель Казахского государственного женского педагогического института; председатель комитета по делам культуры и искусства Министерства культуры РК (2013-2014); директор департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК (2014-2016); вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан (2016-2019); министр культуры и спорта Республики Казахстан (2019-2022); директор государственной концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой. (2022-2023).

61 год назад (1965) родился КОШЕРБАЕВ Ермек Беделбаевич — министр иностранных дел Республики Казахстан.

Фото: акимат ВКО

Родился в Алматы. Окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова, историк, преподаватель истории с преподаванием на иностранном языке; Дипломатическую академию Министерства иностранных дел СССР, международные отношения и внешняя политика, дипломат.

Трудовая деятельность: старший инспектор по секретному делопроизводству Министерства иностранных дел Казахской ССР (1988); помощник министра иностранных дел Казахской ССР (1988-1989); первый секретарь отдела печати и информации Министерства иностранных дел Казахской ССР (1989-1990); первый секретарь консульского отдела Министерства иностранных дел Казахской ССР (1990-1991); первый секретарь управления стран Азии Министерства иностранных дел РК (1993); первый секретарь управления государственного протокола Министерства иностранных дел РК (1993); заведующий отделом управления государственного протокола Министерства иностранных дел РК (1993-1994); консультант международного отдела аппарата Президента РК (1994-1996); исполняющий обязанности руководителя протокольной службы Президента РК (1996); первый секретарь посольства РК в Швейцарской Конфедерации, г. Берн (1996-1997); начальник отдела азиатской безопасности департамента многостороннего сотрудничества (1997); помощник Премьер-министра РК (1997-1999); заместитель директора общественного фонда (2000); руководитель пресс-службы, руководитель аппарата ЗАО «КазТрансОйл» (2000-2002); руководитель аппарата президента ЗАО «Национальная компания «КазМунайГаз» (2002-2003); советник первого вице-президента, руководитель аппарата президента ЗАО «Национальная компания «КазМунайГаз» (2002-2003); генеральный директор АО «Рауан Медиа Групп» (2003-2004); первый заместитель руководителя Центрального аппарата Республиканской политической партии «Отан» (2004); руководитель аппарата президента АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (2004-2005); первый заместитель исполнительного директора объединения юридических лиц «Общенациональный союз предпринимателей и работодателей Казахстана «Атамекен» (2005-2006); руководитель центрального аппарата Республиканской политической партии «Отан» (2006-2007); директор ТОО «Финансово-промышленная группа «Беркут», Астана (2007); исполнительный директор Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса KazEnergy, Астана (2007-2008); генеральный продюсер, генеральный директор АО «Рауан Медиа Групп», Астана (2008-2009); председатель правления АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс», Семей (2009-2010); заместитель акима, первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области (2010-2014); вице-министр сельского хозяйства РК (2014-2016); ответственный секретарь Министерства сельского хозяйства РК (2016-2018); ответственный секретарь Министерства иностранных дел РК (2018-2019); заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (2019-2020); Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации (2020-2023); аким Восточно-Казахстанской области (2023-2025); заместитель Премьер-министра Республики Казахстан (2025).

На занимаемой должности — с сентября 2025 года.

57 лет назад (1969) родился АБИКЕЕВ Мейрам Жумкенович – начальник департамента полиции Алматинской области.

Фото: Gov.kz

Родился в селе Жараспай Нуринского района Карагандинской области. Окончил Карагандинскую высшую школу МВД РК, специальность «Правоведение» (1994); Карагандинский юридический институт МВД, специальность «Правоохранительная деятельность», магистр права (2006).

Трудовая деятельность: милиционер моторизованного взвода милиции ОВД при отделе ВД Кировского райисполкома города Караганды (1989-1990); следователь, оперативный дежурный, оперуполномоченный, старший оперуполномоченный в подразделениях Карагандинской области (1994-2002); руководящие должности в подразделениях УВД на транспорте, ГУВД, ДВД Акмолинской области (2002-2012); руководящие должности в департаментах по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) Агентства Республики Казахстан по Павлодарской и Костанайской областям (2012-2014); руководящие должности в департаменте по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД РК, в ДВД Жамбылской, Актюбинской областей (2014-2020); руководящие должности в подразделениях КУИС МВД РК (2020-2022); первый заместитель начальника ДП Алматинской области (2022-2024); заместитель начальника Департамента полиции Северо-Казахстанской области (2024).

На занимаемой должности — с октября 2024 года.

47 лет назад (1979) родился КАЛЬЯНБЕКОВ Болат Серикович — заместитель руководителя аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Родился в Сарани Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова, политология (2001); Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, юриспруденция (2017).

Трудовая деятельность: ведущий специалист отдела рынка труда и содействия в трудоустройстве Саранского городского центра занятости Карагандинской области (2002-2003); главный специалист отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма г. Сарани (2003-2004); главный специалист отдела анализа и прогнозирования управления информации по Карагандинской области (2004); главный специалист отдела по информационной политике и работы со СМИ департамента внутренней политики Карагандинской области (2004-2005); начальник отдела по вопросам культуры и молодежной политики отдела культуры и развития языков г. Сарань (2005-2006); главный специалист отдела мониторинга электронных средств массовой информации управления средств массовой информации комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК (2006); начальник отдела мониторинга электронных СМИ управления средств массовой информации комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК (2006-2007); начальник управления средств массовой информации комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК (2007-2009); инспектор, заведующий сектором информационной сферы отдела внутренней политики Администрации Президента РК (2009-2012); председатель комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК (2012-2014); заведующий отделом информационного обеспечения департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК (аппарата Верховного суда РК) (2014-2019); генеральный директор телеканала «Алматы» (2019); генеральный директор холдинга Nur Media (2019-2022).

На занимаемой должности — с февраля 2022 года.