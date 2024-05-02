2 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

60 лет назад (1964) родилась РАИМКУЛОВА Актоты Рахметоллаевна — президент Фонда тюркской культуры и наследия.

Фото: edu.kz

Родилась в г. Алматы. Окончила историко-теоретический факультет Алма-Атинской государственной консерватории имени Курмангазы, композитор, педагог музыкально-теоретических дисциплин, пианист, концертмейстер, солист камерного ансамбля (1987); Международную академию бизнеса (2007), MBA.

Трудовая деятельность: преподаватель, концертмейстер Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы, проректор по воспитательной и концертной работе (с 1988 года); преподаватель Казахского государственного женского педагогического института; председатель комитета по делам культуры и искусства Министерства культуры РК (с 2013 года); директор департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК (2014-2016); вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан (2016-2019); министр культуры и спорта Республики Казахстан (2019-2022); директор государственной концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой» (2022-2023).

59 лет назад (1965) родился КОШЕРБАЕВ Ермек Беделбаевич — аким Восточно-Казахстанской области.

Фото: акимат ВКО

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова, историк, преподаватель истории с преподаванием на иностранном языке; Дипломатическую академию Министерства иностранных дел СССР, международные отношения и внешняя политика, дипломат.

Трудовая деятельность: старший инспектор по секретному делопроизводству Министерства иностранных дел Казахской ССР (08.1988-09.1988); помощник министра иностранных дел Казахской ССР (1988-1989); первый секретарь отдела печати и информации Министерства иностранных дел Казахской ССР (1989-1990); первый секретарь консульского отдела Министерства иностранных дел Казахской ССР (1990-1991); первый секретарь управления стран Азии Министерства иностранных дел РК (05.1993-08.1993); первый секретарь управления государственного протокола Министерства иностранных дел РК (08.1993-12.1993); заведующий отделом управления государственного протокола Министерства иностранных дел РК (1993-1994); консультант международного отдела аппарата Президента РК (1994-1996); исполняющий обязанности руководителя протокольной службы Президента РК (01.1996-04.1996); первый секретарь посольства РК в Швейцарской Конфедерации, г. Берн (1996-1997); начальник отдела азиатской безопасности департамента многостороннего сотрудничества, г. Алматы (08.1997-10.1997); помощник Премьер-министра РК (1997-1999); заместитель директора по коммерческим и общим вопросам общественного фонда «Фонд образования Нурсултана Назарбаева» (01.2000-05.2000); первый заместитель директора общественного фонда «Фонд образования Нурсултана Назарбаева» (05.2000-10.2000); руководитель пресс-службы ЗАО «Национальная компания по транспортировке нефти «КазТрансОйл» (2000-2001); руководитель аппарата президента ЗАО «Национальная компания по транспортировке нефти «КазТрансОйл» (01.2001-06.2001); руководитель аппарата ЗЗАО «Национальная компания по транспортировке нефти «КазТрансОйл» (2001-2002); руководитель аппарата президента ЗАО «Национальная компания «КазМунайГаз» (2002-2003); советник первого вице-президента ЗАО «Национальная компания «КазМунайГаз» (01.2003-03.2003); руководитель аппарата президента ЗАО «Национальная компания «КазМунайГаз»(03.2003-12.2003); генеральный директор АО «Рауан Медиа Групп» (2003-2004); первый заместитель руководителя Центрального аппарата Республиканской политической партии «Отан» (05.2004-08.2004); руководитель аппарата президента АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (2004-2005); первый заместитель исполнительного директора объединения юридических лиц „Общенациональный союз предпринимателей и работодателей Казахстана «Атамекен» (2005-2006); руководитель центрального аппарата Республиканской политической партии «Отан» (2006-2007); директор товарищества с ограниченной ответственностью финансово-промышленная группа «Беркут», г. Астана (02.2007-07.2007); исполнительный директор Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса KazEnerqy, г. Астана (2007-2008); генеральный продюсер АО «Рауан Медиа Групп», г. Астана (04.2008-05.2008); генеральный директор АО «Рауан Медиа Групп», г. Астана (2008-2009); председатель правления АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс», г. Семей (2009-2010); исполняющий обязанности заместителя акима Восточно-Казахстанской области (07.2010-09.2010); заместитель акима Восточно-Казахстанской области (2010-2012); первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области (2012-2014); вице-министр сельского хозяйства РК (2014-2016); ответственный секретарь Министерства сельского хозяйства РК (2016-2018); ответственный секретарь Министерства иностранных дел РК (2018-2019); заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (2019-2020); Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации (2020-2023).

На занимаемой должности — с июня 2023 года.

45 лет назад (1979) родился КАЛЬЯНБЕКОВ Болат Серикович — заместитель руководителя аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Фото: azattyq-ruhy.kz

Родился в городе Сарани Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова, политология (2001); Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, юриспруденция: правовое регулирование в сфере экономики (2017).

Трудовая деятельность: ведущий специалист отдела рынка труда и содействия в трудоустройстве Саранского городского центра занятости Карагандинской области (2002-2003); главный специалист отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма г. Сарани (2003-2004); главный специалист отдела анализа и прогнозирования управления информации по Карагандинской области (04.2004-10.2004); главный специалист отдела по информационной политике и работы со СМИ департамента внутренней политики Карагандинской области (2004-2005); начальник отдела по вопросам культуры и молодежной политики отдела культуры и развития языков г. Сарань (2005-2006); главный специалист отдела мониторинга электронных средств массовой информации управления средств массовой информации комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК (03.2006-05.2006); начальник отдела мониторинга электронных СМИ управления средств массовой информации комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК (2006-2007); начальник управления средств массовой информации комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК (2007-2009); инспектор сектора информационной сферы отдела внутренней политики Администрации Президента РК (02.2009-10.2009); заведующий сектором информационной сферы отдела внутренней политики Администрации Президента РК (2009-2012); председатель комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК (2012-2014); заведующий отделом информационного обеспечения департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК (аппарата Верховного суда РК) (2014-2019); генеральный директор телеканала «Алматы» (02.2019-07.2019); генеральный директор холдинга Nur Media (2019-2022).

На занимаемой должности — с февраля 2022 года.

Награжден медалями «Ерең еңбегі үшін», «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», ведомственными медалями Верховного суда РК «Мінсіз қызмет үшін» (III и II степени), грамотами и благодарственными письмами Президента РК.