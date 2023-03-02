2 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1938-2007) родился- актер и режиссер, народный артист Казахской ССР, основатель первого театра в городе Туркестане.

Уроженец Туркестанской области. Окончил актерское отделение Алматинского государственного института искусств (совр. Казахская национальная консерватория им. Курмангазы).

Трудовая деятельность: работал в студии «Казахфильм», актером в Казахском театре драмы; в 1980-1982 годы - начальник управления по делам искусств Министерства культуры Казахской ССР; с 1982 года - главный режиссер Казахского театра юных зрителей; с 1995 года - заведующий кафедрой искусства Международного казахско-турецкого университета им. А. Яссауи.

Первая значительная актерская работа - Аубакир в комедии «Ох, уж эти девушки» К. Байсеитова и К. Шангытбаева. Выступал в разнообразных ролях: Арыстан, Сунгат - К. Мухамеджанова «Волчонок под шапкой», «Сватья приехала»; Нартай, Акаев - А. Тажибаева «Накануне свадьбы» и «Майра» и др.

Заслуженный деятель искусств Казахской ССР, заслуженный деятель культуры Казахстана и Кыргызстана, лауреат Государственной премии РК, премии «Тарлан», профессор Международного казахско-турецкого университета им. А. Яссауи, академик естественных наук Казахстана.

назад (1952) родился- тележурналист, лауреат премии Союза журналистов Казахстана.

Родился в г. Туркестане. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, отделение журналистика.

Дебют состоялся в 1975 году на Казахском юношеском телевидении; в агентстве «Хабар» работает со дня его основания (с 1995 года); собственный корреспондент Агентства «Хабар» по Алматинской области (с 1998 года).

Награжден медалью «За трудовое отличие», а также благодарственным письмом Президента Казахстана. Лауреат Казахстанского союза журналистов, почетный гражданин Алматинской области. Одним из ярких событий считает вручение золотого микрофона агентства «Хабар» Президентом страны.

назад (1982) родился- председатель Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, юрист (2003); Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, экономист (2005); Королевский колледж Лондона, магистр по государственной политике (2013).

Трудовая деятельность: и.о. специалиста отдела правовой экспертизы департамента юридической службы МФ РК (2003-2004); специалист отдела правовой экспертизы департамента юридической службы МФ РК (01.2004-12.2004); специалист отдела отраслевого законодательства департамента юридической службы МФ РК (2004-2005); ведущий специалист отдела отраслевого законодательства департамента юридической службы МФ РК (03.2005-07.2005); главный специалист отдела отраслевого законодательства департамента юридической службы МФ РК (2005-2006); начальник отдела отраслевого законодательства департамента юридической службы МФ РК (03.2006-10.2006); заместитель начальника управления экспертизы законодательства департамента юридической службы МФ РК (2006-2007); начальник управления экспертизы законодательства департамента юридической службы МФ РК (2007-2008); заместитель директора департамента юридической службы МФ РК (2008-2009); заместитель директора департамента кадровой работы и документооборота МФ РК (2009-2010); директор департамента юридической службы МФ РК (01.2010-11.2010); заместитель директора департамента юридической службы МФ РК (2010-2011); заместитель директора юридического департамента Банка развития Казахстан (04.2011-06.2011); директор департамента коммерциализации и привлечения инвестиции АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (2014-2016); член Совета директоров, председатель Совета директоров АО «БТА Секьюритис», город Алматы (08.2016-12.2016); исполнительный директор АО «Казкоммерцбанк», член наблюдательного совета ЗАО «Казкоммерцбанк Таджикистан» (2016-2017); член правления, заместитель председателя правления АО «БТА Секьюритис», город Алматы (08.2017-10.2017); управляющий директор АО «Инвестиционный дом «Fincraft», город Алматы (2017-2019); директор департамента по правовым вопросам и работе с госорганами АО «Kcell», город Алматы (2019-2021).

На занимаемой должности - с мая 2021 года.