2-летний мальчик насмерть застрелил беременную мать в Огайо

КОЛУМБУС. КАЗИНФОРМ – В штате Огайо двухлетний мальчик насмерть застрелил свою мать, которая была на восьмом месяце беременности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

Трагедия произошла в городке Норуолк еще на прошлой неделе, но о ней стало известно только сейчас. По данным местной полиции, 31-летняя Лора Илг позвонила в службу 911 и сообщила диспетчеру, что находится на 33 неделе беременности, и что ее двухлетний сын выстрелил ей в спину.

Через несколько секунд ее муж Алек позвонил в полицию и сообщил, что ему звонила жена, которая кричала, чтобы он вызвал полицию.

На записи звонка в службу экстренной помощи слышно, как Илг в панике умоляет о помощи. «Я наверху. Мне нужна помощь», — говорит она диспетчеру и умоляет поторопиться.

Офицеры полиции прибыли на место инцидента в 13:14, через три минуты после ее первого звонка, и ворвались в дом. И мать, и ее двухлетний сын были найдены в спальне наверху. Пистолет был там же. Сына вывели из комнаты по просьбе матери.

Беременную женщину доставили в медицинский центр Фишера Титуса, где сделали экстренное кесарево сечение. Нерожденный сын Лоры был объявлен мертвым менее чем через час после звонка в службу экстренной помощи, а сама женщина скончалась от полученного ранения чуть позже в 17:10.

Сын Лоры выстрелил в нее из пистолета SIG Sauer P365. Илг и ее муж сообщили властям, что пистолет хранился на тумбочке в их спальне. По словам полиции, в доме также находились дробовик 12-го калибра и страйкбольная винтовка.

Никаких обвинений предъявлено не было. В полиции сообщили, что результаты расследования будут переданы в местную прокуратуру.