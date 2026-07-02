2 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

55 лет назад (1971) родилась ЖАНГЕРЕЕВА Гульмира Турегалиевна — председатель правления Национального центра независимой экзаменации.

Фото: prg.kz

Окончила Актюбинский государственный медицинский институт, лечебное дело (1994); Университет Danubius, социальная работа (2018)

Трудовая деятельность: врач-эпидемиолог отделения профилактики внутрибольничной инфекции, СЭС, г. Актобе (1994-2002); главный санитарный врач ТОО «ТПК Дина» г. Актобе (2002-2003); заместитель главного врача по лечебной части железнодорожной больницы г. Атырау (2003-2005); руководитель ОО «Ассоциация независимых медицинских экспертов г. Астаны» (2005-2012); руководитель Республиканского центра оценки знаний и навыков РГП «Республиканский центр развития здравоохранения» МЗ РК (2012-2017).

На занимаемой должности с 2017 года.

53 года назад (1973) родился ТУКУМОВ Еркин Валитханович – специальный представитель Президента Республики Казахстан по Афганистану.

Фото: пресс-служба Минторговли

Родился в Термезе (Узбекистан). Окончил Институт международных отношений Варшавского университета (1997); Институт философии и политологии Академии наук Республики Казахстан (2004).

Трудовая деятельность: старший научный сотрудник отдела внешнеполитических исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ) (1997-2000); заведующий отделом внешнеполитических исследований, главный научный сотрудник КИСИ (2000-2005); генеральный директор Центрально-Азиатского фонда развития демократии (2005-2007); заведующий сектором стратегического анализа информационно-аналитического центра, заведующий сектором стратегии международного взаимодействия Центра стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК (2007-2008); заместитель директора департамента, директор департамента Центральной Азии Министерства иностранных дел РК (2008-2010); заведующий аналитическим отделом Совета Безопасности РК (2010-2018); генеральный консул Республики Казахстан в Казани (Российская Федерация) (2018-2019); советник-посланник посольства Республики Казахстан в Российской Федерации (2019-2022); директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (2022-2025).

На занимаемой должности — с июня 2025 года.

46 лет назад (1980) родился СУЛЕЙМЕНОВ Олжас Мухамедгалымович – Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Королевстве Швеция и в Королевстве Дания по совместительству.

Фото: gov.kz

Родился в г. Павлодар. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая (2002); Университет «Nottingham» в Великобритании (2011).

Трудовая деятельность: специалист Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2002-2008); помощник руководителя Аппарата Сената Парламента РК (2008-2011); главный консультант Отдела межпарламентских связей и международного сотрудничества Аппарата Сената Парламента РК (2011-2012); советник, советник-посланник в Посольстве РК в Испании (2015-2020); директор Департамента Европы МИД РК (2022-2024); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Швеция (с 06.09.2024); Чрезвычайный и Полномочный Республики Казахстан в Королевстве Дания по совместительству (с 21.04.2025)

На занимаемой должности — с сентября 2024 года.

Также в этот день родились:

84 года назад (1942-2026) родился ШАХАНОВ Мухтар — поэт и писатель, общественный деятель.

Фото: azh.kz

Родился в Чимкентской (ныне — Туркестанской области) области. Окончил Чимкентский педагогический институт им. Н. К. Крупской, учитель казахского языка и литературы (1969).

Трудовая деятельность: прицепщик, тракторист колхоза «Жулдуз», бетонщик на Чимкентском цементом заводе, корректор, литературный сотрудник газеты «Оңтүстік Қазақстан», собственный корреспондент газеты «Лениншіл жас» по Южному Казахстану (1956-1971); заведующий сектором Чимкентского обкома ЛКСМ (1971); старший, главный редактор литературно-драматического вещания Казахского радио, начальник отдела художественной и учебной и методической литературы Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли (1971-1976); председатель бюро Совета творческой молодежи при ЦК ЛКСМ Казахстана (1976-1979); руководитель литературного кружка при редакции газеты «Лениншiл жас» (1980-1984); главный редактор журнала «Жалын» (1984-1993); председатель «Общественного комитета по проблемам Балхаша и Арала», президент международного общественного комитета «Арал — Азия — Казахстан» (1987-1991); президент Демократического комитета по правам человека «Алма-Ата — Хельсинки — Париж» (1991-1992); сопредседатель Комиссии Верховного Совета Казахской ССР по расследованию причин событий декабря 1986 года в г. Алма-Ате (1989-1990); Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Республике Кыргызстан (1993-2003); главный редактор журнала «Жалын» (2003-2004, с 2007 года); депутат Мажилиса Парламента РК, член комитета по международным делам, обороне и безопасности (2004-2007).

Награжден медалями, удостоен золотой медали имени А. Эйнштейна Международной Калифорнийской академии наук, индустрии, образования и искусства (США) (2002).

За поэтические произведения, пронизанные гуманизмом, клубом ЮНЕСКО «Боорукер» М. Шаханов назван милосердным человеком Центральной Азии (1997). Как самому читаемому поэту за последнее десятилетие ему присуждена в 2000 году независимая премия «Тарлан». По итогам 2001 года в Турции объявлен «Самым лучшим поэтом мира» из тюркоязычных стран».