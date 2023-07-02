2 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Национальный день домбры

13 июня 2018 года был обнародован указ Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об учреждении Национального дня домбры. Было решено отмечать этот праздник каждый год в первое воскресенье июля.

В рамках программы «Рухани жаңғыру» домбра стала символом популяризации национальной культуры в мире. По решению ЮНЕСКО этот древний музыкальный инструмент и кюи внесены в список нематериального наследия человечества.

День дипломатической службы в Казахстане

Отмечается согласно Указу Главы государства Н.А. Назарбаева от 1 июля 2009 года «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 20 января 1998 года». Такая дата для праздника была выбрана потому, что 2 июля 1992 года Указом Президента были утверждены Положения «О Министерстве иностранных дел Республики Казахстан», «О посольстве Республики Казахстан» и «Об основных обязанностях и правах Чрезвычайного и Полномочного Посла РК». Вскоре была принята Концепция внешней политики независимого Казахстана. В ее основу легли принципы многовекторности и сбалансированности.

Всемирный день НЛО или День уфолога

Праздник посвящен тем, кто изучает явления, которые не имеют логического объяснения, и объекты, которым приписывается внеземное происхождение. Термин «уфология» происходит от аббревиатуры UFO (Unidentified Flying Object), аналогичный русскому НЛО - «неопознанный летающий объект».

Выбор даты для международного праздника связан с тем, что предположительно в конце июня или в начале июля 1947 года в пустыне рядом с городком Розуэлл американского штата Нью-Мексико упал странный объект. Многие уверены, что там разбилась «летающая тарелка» с инопланетянами.

Международный день спортивного журналиста

Учрежден по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы (англ. International Sports Press Association - AIPS). Такая дата для праздника выбрана потому, что 2 июля 1924 года - это дата образования АИПС. Организация основана в Париже, а на данный момент она объединяет около полутора сотен национальных союзов спортивных журналистов. АИПС выступает в роли посредника между спортсменами, спонсорами и международной прессой, занимается организацией семинаров для начинающих журналистов.

СОБЫТИЯ

В 1996 году был принят Закон Республики Казахстан «О политических партиях», определяющий правовые основы создания политических партий, их права и обязанности, гарантии деятельности и регулирующий отношения политических партий с государственными органами и другими организациями.

В 1998 году была подписана Директива о создании Военно-воздушных Сил. С тех пор ВВС надежно стоят на страже воздушных рубежей Казахстана.

Ежедневный кропотливый труд летного и инженерного состава, специалистов тыла и связи, гражданского персонала авиационных частей направлен на повышение боевой готовности ВВС и является достойным вкладом в дело обеспечения военной безопасности нашего государства.

В 1999 году в Астрахани была спущена на воду буровая баржа. Поэтесса Фариза Унгарсынова разбила о борт традиционную бутылку шампанского и присвоила буровой имя «Сункар». Буровая предназначена для морской добычи нефти в Каспийском море. Мелкосидящая платформа, или буровая баржа длиной 85 м, шириной 53 м, высотой с вышкой около 50 м, массой 10 тыс. тонн, собрана в Астрахани из трех отдельных блоков, доставленных из США и Германии по Волге. Первое бурение «Сункар» осуществил в Восточном Кашагане.

В 2010 году на металлургическом комбинате АО «АрселорМиттал Темиртау» на доменной печи №4 состоялась церемония юбилейного выпуска чугуна, посвященного 50-летию Казахстанской Магнитки. Честь провести почетный выпуск выпала молодым горновым доменной печи №4 Нурыму Алипбиеву и Сергею Жмурину. Нурым Алипбиев, пробив летку и взяв пробу, доложил Нурсултану Назарбаеву о выпуске чугуна. По завершении выпуска молодой горновой передал юбилейный слиток Главе государства.

В 2011 году во Дворце мира и согласия открылся единственный в мире Фестиваль кино популярного жанра экшн. Основателем и президентом кинофестиваля является знаменитый режиссер, продюсер и сценарист Тимур Бекмамбетов, генеральный директор - Ирен Ванидовская.

В отличие от многих других кинофестивалей, в нем нет жюри, которые судят фильмы или выбирают лучших актеров. По мнению Тимура Бекмамбетова, «режиссеры не имеют права судить других режиссеров». Фестиваль «Astana», прежде всего, был ориентирован на развитие молодых кинематографистов.

В 2013 году Национальное космическое агентство Республики Казахстан в лице подведомственной организации АО «Республиканский центр космической связи» получило новый объект космической инфраструктуры, расположенный в Илийском районе Алматинской области и оснащенный самым современным технологическим оборудованием на уровне международных стандартов. РНКУ предназначен для непрерывного резервного управления и поддержания штатного функционирования спутников серии «KazSat» при возникновении неблагоприятных погодных условий и нештатных ситуаций на НКУ.

В 2013 году состоялась церемония гашения марок, посвященных 20-летию установления дипломатических отношений Казахстана с зарубежными государствами. На почтовой марке изображен Президент РК Нурсултан Назарбаев, территориальный рельеф Казахстана на фоне государственного флага с изображением солнца с лучами, под которым - парящий орел. На полях художественного блока изображены флаги государств, с которыми Республика Казахстан установила дипломатические отношения.

Марка выполнена офсетной печатью в 4 краски. Номинал первой - 900 тенге, второй - 250 тенге. Тираж - 10 тыс. штук.

В 2014 году в Астане состоялось открытие Национального музея Республики Казахстан, не имеющего аналогов в Центральной Азии. На площади более чем 74 тыс. кв. м собраны археологические, этнографические, историко-культурные памятники Казахстана - от древнейших времен до наших дней. Музей оснащен оборудованием, соответствующим мировым стандартам. Для экспозиций используются современные выставочные технологии: уникальный изогнутый экран, медиапол, динамичный макет центральной части современной Астаны, многочисленные медиаэкраны, голограммы, светодиодная LED-техника, сенсорные киоски, мультимедийный гид.

В 2016 году казахстанские археологи впервые нашли родовые захоронения I века до нашей эры. Для изучения ДНК специально в нашу страну были приглашены японские генетики, которым предстояло определить их преемственность. Кроме того, в Долине царей в урочище Берель археологи обнаружили множество уникальных артефактов III-IV веков до нашей эры и могилу царской семьи.

В 2017 году казахстанский пловец Дмитрий Баландин выиграл вторую медаль на открытом чемпионате Болгарии. В заплыве на 50 метров брассом на открытом чемпионате Болгарии по плаванию завоевал «бронзу». Его время - 28.05 секунды. Ранее он выиграл золотую медаль в заплыве на 100 метров брассом.

В 2018 году Астана получила официальное письмо о вступлении в проект «Объединение усилий в целях построения «умных» устойчивых городов», инициированный ООН.

Письмо, подтверждающее вступление Астаны в эту новую международную инициативу, получил глава Astana Innovations Алишер Абдыкадыров.

В 2018 году во Дворце Независимости прошел I форум мэров городов стран Шелкового пути «Global Silk Road», участниками которого обсуждалась программа «Пояс и путь», предлагающая выработку новых механизмов регионального экономического партнерства, стимулирование экономического процветания вовлеченных стран, укрепление культурных обменов и связей во всех областях, а также содействие миру и устойчивому развитию.

Историческим событием стала закладка фундамента архитектурного комплекса «Золотой мост Шелкового пути» как символа дружбы. Длина моста составляет 28 метров. Скульптура символизирует мечту создания глобального сообщества с общей судьбой, общими интересами и общей ответственностью.

В 2019 году состоялась торжественная церемония открытия здания Суда и Международного арбитражного центра МФЦА.

Суд МФЦА представляет судебную систему, основанную на нормах и принципах английского общего права. Суд МФЦА является независимым в своей деятельности и не является частью судебной системы Республики Казахстан.

Международный арбитражный центр МФЦА (МАЦ) предоставляет независимую, экономичную и оперативную альтернативу судебному разбирательству, действуя в соответствии с лучшими международными стандартами для разрешения гражданских и коммерческих споров в МФЦА.

В 2021 году в одном из популярных туристических районов Тель-Авива - парке, на набережной морского порта была открыта экспозиция казахской юрты.

Заместитель мэра Тель-Авива Гал Шараби отметил, что экспозиция юрты, которая будет открыта в течение десяти дней, даст возможность для населения Израиля и гостей города лучше узнать традицию и культуру казахского народа.