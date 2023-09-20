Два года тюрьмы грозит неплательщику алиментов в Жамбылской области

Уголовное дело заведено в отношении жителя Жамбылской области, который отказался платить алименты своему несовершеннолетнему ребенку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, из районной прокуратуры поступили материалы в отношении 37-летнего жителя области о привлечении его к уголовной ответственности за злостную неуплату алиментов.

«С 2017 года мужчина не исполнял обязанности по уплате алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Задолженность нарушителя составила более трех миллионов тенге. Ранее он уже был привлечен к административной ответственности по статье 669 части 1 КоАП РК и постановлением суда был подвергнут административному аресту сроком на трое суток», - сообщили в пресс-службе департамента.

Кроме того, пояснили в ведомстве, частный судебный исполнитель предлагал этому гражданину различные вакансии в центре занятости населения, однако тот отказался от трудоустройства без указания каких-либо веских причин.