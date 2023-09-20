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    13:02, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Ребенка из канализационного колодца спасли полицейские Атырауской области

    ребенок
    Фото: МИА "Казинформ"

    Вечером 19 сентября в полицию обратилась 30-летняя жительница села Аккистау и сообщила об исчезновении ее 5-летнего сына из дома 20 минут назад, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на Polisia.kz.

    В поселке незамедлительно были начаты оперативно-розыскные работы.

    Полицейский услышал звуки, исходящие из канализационной ямы во дворе жилого дома. Понимая всю опасность ситуации, он позвал на помощь коллег. Поскольку крышка канализационного колодца была узкой, на спасение ребенка потребовалось около 5 минут, чтобы не поранить его.

    Состояние малыша стабильное, его осмотрели врачи.

    Теги:
    полиция Спасение Атырауская область Происшествия
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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