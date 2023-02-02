2 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день водно-болотных угодий

Конвенция о водно-болотных, имеющих международное значение преимущественно в качестве мест обитания водоплавающих птиц, была подписана 2 февраля 1971 года в городе Рамсаре (Иран) и с тех пор носит название Рамсарской.

Основной целью Рамсарской конвенции является сохранение и рациональное использование водно-болотных угодий как средства достижения устойчивого развития во всем мире. Всемирный день водно-болотных угодий был впервые отмечен в 1997 году.

День распространения информации о ревматоидном артрите

Отмечается ежегодно, был учрежден в 2013 фондом Rheumatoid Patient Foundation - некоммерческой организацией, занимающейся улучшением качества жизни больных ревматоидным артритом.

День распространения информации о ревматоидном артрите был учрежден для того, чтобы повысить осведомленность общественности об этом заболевании и привлечь внимание к необходимости исследования ревматоидного артрита и поиска способов улучшить качество и продолжительность жизни людей, у которых было диагностировано данное заболевание.

СОБЫТИЯ

В 1913 году вышел первый номер общественно-политической и литературной газеты «Қазақ». Популярное издание публиковалось с 1913 по 1918 годы. До 1915 года газета выходила раз в неделю, затем - два раза в неделю. Издатель - товарищество «Азамат». Всего было выпущено 265 номеров этой газеты. Организатором издания и редактором газеты был Ахмет Байтурсынулы, а его уполномоченным представителем - Мыржакып Дулатов.

В качестве символа газета использовала изображение юрты. Тундук этой юрты был открыт с западной стороны, а на дверях было написано «Қазақ». По словам казахских интеллигентов, это означало желание, чтобы «у казахов получили распространение европейская наука и искусство; чтобы газета «Казах» стала для казахского народа окном в культуру и одновременно охранителем (от вреда) чужих».

В 1993 году были установлены дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Европейским союзом. В декабре 1993 году было открыто Представительство РК при ЕС в Брюсселе, а в ноябре 1994 года - Представительство Европейской комиссии в городе Алматы.

Европейский союз - крупнейшее экономико-политическое объединение европейских стран. Евросоюз включает 27 стран: Бельгию, Италию, Люксембург, Нидерланды, Германию, Францию, Данию, Ирландию, Грецию, Испанию, Португалию, Австрию, Финляндию, Швецию, Польшу, Чехию, Венгрию, Словакию, Литву, Латвию, Эстонию, Словению, Кипр (кроме северной части острова), Мальту, Болгарию, Румынию, Хорватию.

Европейский союз является основным торговым и инвестиционным партнером Республики Казахстан. На его долю приходится около половины казахстанского внешнеторгового оборота и привлеченного иностранного капитала в экономике нашей республики

В 2005 году в Астане состоялось торжественное открытие нового терминала международного аэропорта, состоящего из пяти уровней. Терминал оснащен шестью телескопическими трапами. Мощность пропускной способности составляет 750 пассажиров в час, а мощность грузового терминала - 600 тонн в сутки.

В 2008 году в Праге был издан роман «Жармақ» известного казахского писателя и литературоведа Мухтара Магауина. Книга литератора, с 2007 года живущего в чешской столице, написана на казахском языке и выпущена пражским издательством «Арт-Фокус». На страницах романа автор делится своими размышлениями о наиболее важных вопросах в истории казахского государства, его будущем, судьбе народа.

В 2012 году начала работу Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) - постоянно действующий регулирующий орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В настоящее время в составе ЕЭК представлены пять стран: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация. ЕЭК имеет статус наднационального органа управления и в своей деятельности руководствуется интересами стран-участниц проекта евразийской экономической интеграции в целом, не мотивируя свои решения интересом какого-либо из национальных правительств. Решения Комиссии обязательны для исполнения на территории стран-участниц ЕАЭС.

В 2015 году в Алматы лыжная трасса на территории Международного комплекса лыжных трамплинов «Сункар» вошла в тройку лучших в мировом рейтинге. Уникальность сложного технического сооружения состоит в его удобном месторасположении - практически в центре города, компактности, удобной инфраструктуре и доступности. Беспрецедентность объекту обеспечивает комплексный подход - возведение лыжной трассы рядом с трамплином.

В 2017 году лыжник Иван Люфт, могулисты Дмитрий Рейхерд, Юлия Галышева, биатлонисты Галина Вишневская и Алина Райкова, а также дуэт фристайлистов Жанбота Алдабергенова и Баглан Инкарбек завоевали для Казахстана золотые медали на Зимней Универсиаде-2017 в Алматы.

В 2018 году чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской Федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) казахстанец Геннадий Головкин стал лауреатом премии «Легенды бокса» в номинации «Боксер года». Церемония награждения состоялась в рамках Международного форума бокса в Сочи.

В 2022 году арт-проект «Картина мира», представленный в национальном павильоне Республики Казахстан на Всемирной выставке EXPO 2020 Dubai, удостоился сертификата Книги рекордов Гиннесса. Торжественная церемония вручения сертификата состоялась на сцене павильона Казахстана.

Цель арт-проекта объединить людей, живущих на нашей планете в одном произведении искусства, расположенном на территории национального павильона. Картина символизирует такие ценности, как мир, единство, гармония и дружба.

Арт-проект удостоился сертификата Книги рекордов Гиннесса за самое большое количество человек, которые рисовали кистью и передали её по цепочке.