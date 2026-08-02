2 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

62 года назад (1964) родился МУСТАПАЕВ Рашит Туранович — директор Палаты предпринимателей Мангистауской области.

Фото: ruwiki.ru

Родился в поселке Гаурдак (Туркменская ССР). Окончил Московский институт нефти и газа им. Губкина, специальность «Горный инженер-электрик» (1987); Высшие курсы КГБ СССР, Тбилиси (1991); EF-international school of English, Лондон (2001).

Трудовая деятельность: энергетик рудника отрытых горных работ Гаурдакского серного завода Туркменской ССР (1987-1988); второй секретарь Чаршангинского райкома ЛКСМ Туркменистана (1988-1989); проходил действительную военную службу в органах КГБ СССР — КНБ РК (1989-1995); начальник отдела внешнеэкономических связей ОАО «Мангистаумунайгаз», начальник юридической службы, заместитель директора областного филиала ОАО «Народный банк Казахстана» (1995-2000); заместитель директора по капитальному подземному ремонту нефтяных скважин в филиале иностранной компании (2000-2003); заведующий организационно-контрольным отделом аппарата акима Мангистауской области (2003); заместитель руководителя аппарата акима Мангистауской области (2003-2004); руководитель аппарата акима Мангистауской области (2004); аким города Актау (2004-2006); главный эксперт социально-политического отдела Администрации Президента РК (2006-2007); управляющий директор СПК «Каспий» (09.2007-09.2020).

На занимаемой должности — с сентября 2020 года.

58 лет назад (1968) родился ЖАЗЫКБАЕВ Бахытхан Медегалиевич — заместитель председателя правления АО «KEGOC».

Фото: kegoc.kz

Окончил Казахскую Государственную Академию управления, специальность «Маркетинг и коммерция» (1994); Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова, специальность «Электроэнергетические системы и сети» (2005).

Трудовая деятельность: начальник отдела аудита, начальник Управления аудита, заместитель директора по экономическим вопросам филиала «Северные МЭС», директор филиала «Актюбинские МЭС» АО «KEGOC» (2001-2007); президент АО «Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания» (02.2007-02.2012); первый заместитель Председателя Правления АО «KEGOC» (02.2012-2015); заместитель Председателя Правления по производству АО «KEGOC» (2015); управляющий директор по управлению производственными активами АО «KEGOC» (2017-2018); управляющий директор по производству АО «KEGOC» (2018-2021).

На занимаемой должности — с декабря 2021 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2010), «Парасат» (2016).

54 года назад (1972) родилась КАРИМОВА Бейбиткуль Сарсемхановна — председатель правления — ректор Казахского национального женского педагогического университета.

Фото: kyzylorda-news.kz

Родилась в Алматинской области. Окончила Казахский государственный женский педагогический институт, русский язык и литература в казахской школе (1994).

Трудовая деятельность: заместитель декана филологического факультета Казахского государственного женского педагогического института, преподаватель кафедры русской филологии (1995); проректор по учебной работе Алматинского университета непрерывного образования (2003-2008); директор колледжа Казахского национального университета имени аль-Фараби (2008-2011); директор Республиканского научно-практического центра «Учебник» Министерства образования и науки Республики Казахстан (2011-2019); ректор Кызылординского государственного университета имени Коркыт Ата (2020-2025).

На занимаемой должности — с декабря 2025 года.

Провела ряд исследований в области языкознания, сравнительной грамматики, проблем языковой личности современного казахстанского политика. Под ее авторством опубликовано более 80 научных трудов.

Награждена орденом «Құрмет»; юбилейными медалями «20 лет Ассамблее народа Казахстана», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», «20 жыл Астана»; нагрудным знаком имени «Ыбырая Алтынсарина».

41 год назад (1985) родился КУСАИНОВ Бейбит Булатович — заместитель председателя Народной партии Казахстана, казахстанский государственный и общественный деятель.

Фото: Pro Kadry kz

Родился в городе Караганде. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, факультет международных отношений, специальность «Международное право» (2008); МГУ имени М. В. Ломоносова, MBA по направлению «Деловое администрирование» (2019).

Трудовая деятельность: помощник председателя совета директоров АО «Алма-Ата Голд Трейд» (2006–2007); юридический консультант налогово-юридического департамента Ernst & Young (2007–2008); генеральный директор ТОО «АКА Транс» (2008–2010); главный специалист департамента энергетической политики и экологии Секретариата Евразийского экономического сообщества (2010–2012); генеральный директор Vendor Holding (2012–2015); руководитель отдела продаж Allies Distribution, коммерческий директор Allies Industrial (2015–2017); генеральный директор ADVANTA INDUSTRIES (2015–2020); директор ТОО «Бетпак Дала-2005» (2018–2022); заместитель председателя Алматинского городского филиала партии (2022–2025); председатель Алматинского городского филиала партии (2025-2026).

39 лет назад (1987) родилась СМОЛЯКОВА Екатерина Сергеевна — казахстанский политический, общественный деятель.

Фото: Kazinform

Родилась в Томске (РФ). Окончила Жетысуйский государственный университет им. И. Жансугурова по специальности преподаватель казахского языка и литературы (2009); Казахский Национальный педагогический университет им. Абая, магистратура (2012); Казахстанско-Британский технический университет (докторантура), доктор DBA (2024).

Трудовая деятельность: преподаватель в Алматинском индустриальном колледже (2013 — 2014); сотрудник издательства «Өнер» (2014 — 2015); преподаватель лицея № 39 им. С. А. Ходжикова (2015 — 2016); руководитель центра карьеры и работы с выпускниками, ответственный секретарь приемной комиссии, преподаватель КБТУ (2016 — 2018); заместитель проректора по академическим вопросам КБТУ (2018 — 2019); проректор по социальным и воспитательным вопросам, член Правления АО «КБТУ» (2019 — 2025); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва по партийному списку партии «Respublica» (2025-2026).

39 лет назад (1987) родился САЛМАЕВ Гани Сапаргалиевич — заместитель председателя Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта РК.

Фото: Pro Kadry kz

Родился в Актобе. Окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева, Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова, специальность «Юрист».

Трудовая деятельность: работа в АО «Пассажирские перевозки» (2009-2018); специалист, главный эксперт в структуре Комитета транспорта РК (2018); руководитель Управления контроля на автомобильном транспорте Комитета автомобильного транспорта РК.

На занимаемой должности — с марта 2026 года.

Также в этот день родились:

76 лет назад (1950-2024) родился КЕНЖЕЕВ Бахыт Шкуруллаевич – поэт.

Фото: facebook.com/p/Aida-Balayeva

Уроженец Южного Казахстана. Окончил химический факультет МГУ.

Дебютировал как поэт в коллективном сборнике «Ленинские горы: Стихи поэтов МГУ» (М., 1977). В юности публиковался в периодической печати («Комсомольская правда», «Юность», «Московский комсомолец», «Простор»), однако первая книга его стихов вышла только в 1984 году. В начале 1970-х Кенжеев стал одним из создателей поэтической группы «Московское время» (вместе с Алексеем Цветковым, Александром Сопровским, Сергеем Гандлевским). Публиковался с 1972 года. В 1980 году Бахыт женился на канадке Лоре и в 1982 году эмигрировал в Канаду, а в 2008 году переехал в США (Нью-Йорк). Это не помешало Кенжееву проводить встречи с читателями и коллегами по цеху в России, а издание его книг в основном осуществлялось в российских издательствах. Член Русского ПЕН-клуба. Входил в жюри премии «Дебют» (2000), международного конкурса переводов тюркоязычной поэзии «Ак торна» (2011), премии «Русская премия», «Кубок мира», «Волошинский конкурс».