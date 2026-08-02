2 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День работников транспорта в Казахстане

Отмечается ежегодно в первое воскресенье августа. Он имеет официальный статус и входит в перечень профессиональных праздников Республики Казахстан, утвержденный в 1998 году Указом Президента РК. Праздник объединяет представителей автомобильного, железнодорожного, водного и авиационного транспорта.

СОБЫТИЯ

В 1995 году в столице Египта Каире состоялся торжественный вечер, посвященный 150-летию со дня рождения Абая.

Абай Кунанбаев (1845-1904) — великий поэт, писатель, общественный деятель, основоположник современной казахской письменной литературы, реформатор культуры в духе сближения с русской и европейской культурой на основе просвещенного либерального ислама.

В 2000 году в целях реализации Государственной программы «Здоровье народа» при содействии акимата Южно-Казахстанской области был открыт первый в регионе областной кардиологический центр на 100 коек.

Центр имеет отделение интервенционной кардиологии (эндоваскулярных вмешательств), отделение для лечения больных с острым инфарктом миокарда, отделение для лечения больных с другими формами обострения ИБС и некоторыми некоранорогенными заболеваниями миокарда, кардиохирургическое отделение, детское кардиохирургическое отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии, отделение кардиохирургической реанимации, отделение ангиографических исследований, лабораторию внутрисердечных электрофизиологических исследований, консультативно-диагностическое отделение на 75 посещений в смену, клинико-диагностическую лабораторию, кабинеты функциональной, ультразвуковой диагностики, кабинет экстракорпоральной ударно-волновой терапии, кабинет физиотерапевтических процедур, бактериологическую лабораторию.

В 2005 году в Павлодаре состоялась презентация книги об истории Баянаульского района. Ее написали молодые ученые Карагандинского государственного университета имени Букетова Максат Алпысбес, Ернар Кейси, Еламан Касен и Темиргали Аршабек. Их увлек Баянаул, давший стране выдающихся людей. Здесь родился основатель казахстанской науки академик Каныш Сатпаев, ученый-энциклопедист Алькей Маргулан, целая плеяда ученых, историков, археологов, этнографов. В Баянауле написал свои первые стихи Султанмахмут Торайгыров, формировались взгляды будущего литератора и философа Машхур Жусупа Копеева, сочинял прекрасные песни Жаяу Муса.

Книга напечатана на казахском языке. На 480 страницах тома, богато иллюстрированного цветными снимками, читатель найдет полные географические, этнографические, археологические и исторические сведения об уникальном регионе. Авторы адресуют книгу молодежи Павлодарской области — нынешнее поколение должно знать историю своего края, своей страны.

В 2007 году Глава государства подписал Закон «О развитии хлопковой отрасли», направленный на определение правовых, организационных и экономических основ развития хлопковой отрасли и регулирующий общественные отношения, возникающие в процессе производства, переработки, хранения и реализации хлопка в Республике Казахстан.

В 2007 году в Сеуле состоялась презентация Ассамблеи народа Казахстана. В ней принимали участие видные общественные и политические деятели, представители академических и деловых кругов страны. Программа завершилась выступлениями мастеров казахстанской эстрады, включая группу «Улытау» и танцевальный ансамбль «Наз».

В 2009 году в городе Ушарал Алматинской области на базе воинской части № 40398 был открыт новый спортивный комплекс.

Общая площадь спорткомплекса — 1 182 кв. м. В него входят крытая универсальная спортивная площадка, где можно играть в баскетбол, волейбол и футбол, тренажерный зал с современным оборудованием, мастерская спортивного инвентаря, кабинет медицинского работника.

В 2010 году в двух крупных городах Восточного Казахстана — Усть-Каменогорске и Семее — стартовала областная социальная акция «Семья без насилия». Она направлена на углубление взаимодействия всех государственных и общественных структур во имя искоренения социального зла, но, прежде всего, призвана проинформировать население о возможных формах помощи в случаях проявления бытового насилия.

В 2010 году в Алматы в самом молодом Алатауском районе города был открыт Центр обслуживания населения.

Государственное учреждение построено в микрорайоне «Шанырк-2» и предоставляет государственные услуги по приему и выдаче документов физическим и юридическим лицам по принципу «одного окна». Для выполнения своих обязанностей центр поделен на три сектора — сектор приема, выдачи документов и накопительный сектор.

В 2011 году элитные войска Казахстана — аэромобильные — отметили 81-ю годовщину создания Воздушно-десантных войск.

Именно в этот день в 1930 году на учениях военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем было десантировано на парашютах подразделение десантников в составе 12 человек. Этот эксперимент позволил военным теоретикам увидеть преимущества парашютно-десантных частей, их огромные возможности.

В 2012 году в Москве в посольстве Казахстана в России состоялась презентация заявки Астаны на право проведения Международной выставки EXPO в 2017 году.

Представители казахстанской стороны рассказали об опыте республики в проведении международных выставочных мероприятий, акцентировав внимание на тех выгодах, которые получат участники, впервые продемонстрировав свои достижения на пространстве СНГ.

В 2012 году в Алматы в новом и самом отдаленном районе города — Алатауском — открылась Мобильная библиотека.

Мобильная библиотека была развернута на площади перед зданием райакимата. Было отмечено, что проект очень важен, так как люди сегодня мало читают, особенно молодежь, а у многих просто нет времени ходить в библиотеку. Литература, адресованная в первую очередь юным читателям, была представлена на трех языках — казахском, русском и английском. Мобильная библиотека создана в рамках акции «Год культуры в Алматы».

В 2016 году в Астане известному спортсмену, самому титулованному полковнику полиции, капитану сборной команды МВД Серику Нургалиеву была вручена медаль «За продвижение идей полицейского братства в Казахстане». Полковник полиции в запасе Серик Нургалиев является заслуженным мастером спорта Республики Казахстан, десятикратным чемпионом и рекордсменом мира, чемпионом Европы среди правоохранительных органов, обладателем 31 золотой, 5 серебряных и 3 бронзовых медалей мировых первенств среди правоохранительных органов.

В 2016 году согласно данным отчета Организации Объединенных Наций Республика Казахстан заняла 7-е место среди стран Азии по уровню развития электронного правительства. При этом в глобальном рейтинге ООН Казахстан находится на 33 строчке, опередив все страны СНГ.

Индекс развития электронного правительства ООН — это комплексный показатель, который оценивает готовность и возможности государств использовать информационно-коммуникационные технологии для предоставления гражданам государственных услуг.

В 2016 году в Нью-Йорке в штаб-квартире Организации Объединенных Наций Республика Казахстан подписала Парижское соглашение по климату. Это соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Подписали парижское соглашение по климату 175 стран.

В 2019 году в Туркестанской области начался информационный тур «Тарихы терең Түркістан» («Туркестан с глубокой историей»), во время которого представители СМИ и активисты социальных сетей проделали путешествие в 40 священных мест.

Цель — ознакомление с проектами, объектами, вошедшими в священные места региона, их пропаганда, повышение популярности, модернизация исторического сознания, развитие туризма.

В 2021 году Райяна Акдавлетова из Западно-Казахстанской области в весовой категории до 70,3 кг завоевала «золото» юношеского чемпионата мира по ММА. В чемпионате, проходившем в городе София (Болгария), приняли участие более 300 спортсменов из 23 стран.

В 2021 году Казахстан и представительство Международной организации по миграции в Казахстане подписали Меморандум о сотрудничестве по вопросам трудовой миграции и борьбы с торговлей людьми.

Заключенный сторонами Меморандум предусматривает обмен информацией; проведение различных мероприятий в сферах трудовой миграции и борьбы с торговлей людьми; консультации по вопросам формирования стратегии миграционной политики; научные исследования по вопросам, представляющим взаимный интерес.

В 2023 году в Астане запустили акцию «Стоп, вандал» по недопущению порчи городского имущества, дворовых территорий и общественных площадок. В акции «Стоп, вандал» перед ТРЦ «Хан Шатыр» приняли участие ветераны боевых действий, волонтеры, представители НПО, этнокультурных организаций. Инициатива направлена на недопущение вандализма в столице и сохранение городского имущества.

В 2023 году Казахстанский институт стандартизации и метрологии разработал новый стандарт, регулирующий процесс отлова и транспортировки безнадзорных животных. Документ направлен на предотвращение вреда здоровью и имуществу людей, а также на формирование ответственного отношения к животным. Новый стандарт обязывает профильные службы проводить видео- или фотофиксацию на каждом этапе отлова. За счет этого нововведения планируют предотвратить случаи жестокого обращения с бездомными животными.

В 2025 году в Алматы под председательством Государственного советника РК Ерлана Карина состоялось очередное заседание редакционной коллегии по подготовке семитомного академического издания «История Казахстана с древнейших времен до наших дней». На заседании общим решением была утверждена рукопись 1-го тома «Истории Казахстана с древнейших времен до наших дней» для дальнейшей подготовки к изданию.