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2 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
2 Апреля 2023, 08:00
2 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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82 года назад (1941) родился АРАВИН Юрий Петрович - музыковед, критик, профессор, заслуженный деятель искусств Республики Казахстан, член правления Союза композиторов Республики Казахстан.

Уроженец г. Твери (Россия). Окончил историко-теоретический факультет Новосибирской консерватории, аспирантуру Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы (научный руководитель - профессор Б.Г. Ерзакович). Преподавал музыкально-исторические и теоретические дисциплины в Казахском государственном женском педагогическом институте, Алма-Атинской государственной консерватории им. Курмангазы.

Автор популярных телепередач: «Музей звуков», «Малая антология казахской музыки» и авторского цикла на радио «Тотем» - «Степное созвездие». Автор и ведущий программы «Музыка имен» на TV-канале «Таң».

Ему принадлежат сочинения «Лирическая поэма памяти Абая», «К вопросу о тематизме симфонических поэм Казахстана», «Три поэмы о народных героях», «Поэма Мукана Тулебаева «Казахстан», «У истоков современного уйгурского симфонизма», «К истории песенного симфонизма», «Степные созвездия: очерки и этюды о казахской музыке» и многие другие внесли неоценимый вклад в казахское музыкознание. Автор более 100 публикаций

Награжден орденом «Парасат» (2010), за выдающиеся заслуги в пропаганде и развитии национальной культуры и музыкального искусства был награжден орденом «Отан» (2021); Почётным нагрудным знаком «За заслуги в развитии культуры и искусства» (МПА СНГ). За выдающиеся заслуги в изучении музыкального искусства удостоен почётного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері» (1995); премии «Золотая Звезда» (1997).

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75 лет назад (1948) родился ТАУЕКЕЛ Сламбек Тлеукабылулы - кинорежиссер, сценарист, продюсер.

Родился в Павлодарской области. Окончил экономический факультет Всесоюзного государственного института кинематографии, организатор кино и телепроизводства.

Трудовая деятельность: рабочий совхоза Озерный Железинского района (с 1964 года); директор мультгруппы киностудии «Казахфильм», начальник отдела кинопроизводства Госкино республики, заместитель директора, первый заместитель директора, директор киностудии «Казахфильм» им. Ш. Айманова (с 1971 года); одновременно заместитель председателя Госкино КазССР (1985-1990); режиссер киностудии «Казахфильм», сопредседатель правления АО «Казахкинофест», продюсер-председатель ТОО «Продюсерская студия «Кадр», исполнительный директор Государственного фонда поддержки культуры и искусства в Республике Казахстан, первый заместитель председателя правления - генеральный продюсер ЗАО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан» (с 1990 года); председатель комитета информации и архивов Министерства культуры, информации и спорта Республики Казахстан (2004-2005); режиссер-постановщик художественного фильма «Махамбет», вице-президент - главный редактор АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова, художественный руководитель, главный редактор сценарной редакционной коллегии АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова (с 2005 года); сопредседатель Союза кинематографистов Казахстана.

В 2010 году завершил постановку сложнопостановочного художественного фильма «Жеруйык», посвященного насильственной депортации народов на территорию Казахстана. Автор сценария мультипликационного фильма «Солнечный зайчик» (1975); около 200 статей и публикаций. Режиссер-постановщик кинофильмов «Батыр-Баян» (1993), «Махамбет» (2008), «Ата-Журт» (2010); режиссер документальных фильмов «Здравствуй, Наурыз!» (1991), «Потерянный край» (1992), «Гимн юрте» (1991), «Наурыз» (1997), «Асанали» (1998), «Бірбала» (2004) и др.

Награжден орденом «Знак Почета» (1978). Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері (2008).

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60 лет назад (1963) родился ДУДНИК Вячеслав Юрьевич - вице-министр здравоохранения Республики Казахстан.

Родился в городе Костанае. Окончил Карагандинский медицинский институт, лечебное дело (1986).

Трудовая деятельность: медбрат 1 хирургического отделения Карагандинской областной клинической больницы (1983-1984); медбрат 2 хирургического отделения Карагандинской областной клинической больницы (1984-1986); врач-интерн хирургического отделения Костанайской городской больницы (1986-1987); врач-онколог поликлиники Костанайского областного онкологического диспансера (1987-1989); врач-онколог-хирург отделения абдоминальной онкологии Костанайского областного онкологического диспансера (1989-1997); заместитель главного врача по лечебной работе Костанайского областного онкологического диспансера (05.1997-06.1997); главный врач Костанайского областного онкологического диспансера (1997-2005); исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения г. Астаны (02.2005-03.2005); директор департамента здравоохранения г. Астаны (2005-2006); директор департамента здравоохранения Южно-Казахстанской области (2006-2008); начальник Медицинского центра управления делами Президента РК (2008-2009); исполняющий обязанности главного врача республиканского государственного предприятия «Центральная клиническая больница» Медицинского центра управления делами Президента РК (03.2009-05.2009); главный врач РГП «Центральная клиническая больница» Медицинского центра управления делами Президента РК (2009-2012); заместитель руководителя Медицинского центра управления делами Президента РК (2012-2014); главный врач РГП «Больница медицинского центра управления делами Президента Республики Казахстан» (2014-2016); главный врач РГП «Центральная клиническая больница Медицинского центра управления делами Президента Республики Казахстан» (2016-2017); исполняющий обязанности руководителя, руководитель управления здравоохранения акимата Костанайской области (2018-2021).

На занимаемой должности - с апреля 2022 года.

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53 года назад (1970) родился ЖАЛГАСБАЕВ Нурлан Адельевич - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Индия (с 2021 года); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, в Народной Республике Бангладеш, в Федеративной Демократической Республике Непал, в Королевстве Бутан, в Мальдивской Республике по совместительству (с 2022 года).

Родился в г. Алга Актюбинской области. Окончил Петрозаводский государственный университет Российской Федерации, преподаватель истории и английского языка (1993).

Трудовая деятельность: работа в системе МИД РК (с 1993 года); занимает руководящие должности в ведомстве (с 1999 года); директор департамента многостороннего сотрудничества, директор департамента международных организаций и проблем безопасности МИД РК (2003-2004); советник постоянного представительства РК при ООН в Нью-Йорке, временный поверенный в делах РК в Грузии, временный поверенный в делах РК в Королевстве Норвегия (2004-2008); руководитель департамента Европы (2008-2009); советник-посланник посольства РК в Итальянской Республике (2009-2015); член профессионального состава (дипсостава) СВМДА (2016-2019); директор департамента многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2019-2021).

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51 год назад (1972) родился МЕРГАЛИЕВ Асламбек Амангельдинович - председатель Верховного суда Республики Казахстан.

Родился в Павлодарской области. Окончил Стамбульский государственный университет, юрист (1999).

Трудовая деятельность: юрист частной фирмы г. Экибастуза (1998-1999); главный специалист управления юстиции Павлодарской области (1999-2001); главный специалист Павлодарского областного суда (2001-2003); судья суда г. Павлодара (2003-2007); председатель специализированного административного суда г. Экибастуза Павлодарской области (2007-2008); председатель г. Экибастуза Павлодарской области (2008-2012); председатель суда № 2 г. Павлодара (2012-2014); председатель апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Северо-Казахстанского областного суда (2014-2015); председатель Костанайского областного суда (2015-2020); председатель Актюбинского областного суда (2020-2022).

На занимаемой должности - с декабря 2022 года.

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46 лет назад (1977) родился ЦОЙ Алексей Владимирович - руководитель Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан.

Родился в г. Чимкенте. Окончил Южно-Казахстанской государственной медицинской академии, врач (2001); юридический факультет Института международного права и международного бизнеса «Данекер», юрист (2007).

Трудовая деятельность: врач хирург-эндоскопист РГП «Национальный научный медицинский центр» Министерства здравоохранения РК (2001-2007); менеджер по развитию территории по г. Астана фармацевтической компании «GlaxoSmithKline» (2002-2004); старший научный сотрудник Центра восстановительной хирургии и трансплантологии, ведущий научный сотрудник Центра внутренней медицины, директор РГП «Центр внедрения современных медицинских технологий» управления делами Президента РК (с 2007 г.); начальник ГУ «Медицинский центр управления делами Президента РК» (2010-2011); главный врач ГКП на ПХВ «Городская больница № 1» акимата г. Астана(2011-2014); вице-министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан (2014-2017); вице-министр здравоохранения Республики Казахстан (2017-2019); руководитель Медицинского центра управления делами Президента Республики Казахстан (2019-2020); министр здравоохранения Республики Казахстан (2020-2021).

На занимаемой должности - с октября 2022 года.

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39 лет назад (1984) родился БАЙМАНОВ Шахмардан Аскарович - руководитель аппарата акима Кызылординской области.

Родился в г. Кызылорде. Окончил Кызылординский государственный университет им. Коркыт-Ата, финансы и финансовое право (2005); Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при Президенте РК, политология (2012).

Трудовая деятельность: помощник по делам молодежи ректора Кызылординского государственного университета им. Коркыт-Ата (2005-2007); исполнительный директор Ассоциации «Центр развития молодежных инициатив» Кызылординской области (2007-2008); заместитель исполнительного директора ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана» (2008-2011); исполнительный директор ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана» (2011-2012); руководитель управления по вопросам молодежной политики Акмолинской области (2012-2015); председатель молодежного крыла «Жас Отан» при партии «Нұр Отан» (2015-2017); заместитель акима г. Кызылорды (2017-2019); заместитель председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан (2019-2020); председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан (2020-2022).

На занимаемой должности - с апреля 2022 года.

Награжден медалями «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2012),), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «Ерен еңбегі үшін» (2016),» «Белсенді қызметі үшін» (2016).


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