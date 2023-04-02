2 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День геолога в Казахстане

Отмечается в первое воскресенье апреля согласно Указу Президента Республики № 164 от 20 октября 2011 года.

Свою историю он, как и в ряде других стран постсоветского пространства, ведёт ещё со времён существования СССР. Этот профессиональный праздник геологов и людей всех профессий, связанных с поиском и добычей полезных ископаемых, был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 года в ознаменование заслуг советских геологов в создании минерально-сырьевой базы страны.

Также свой профессиональный праздник вместе с казахстанцами отмечают геологи Беларуси, Кыргызстана, России, Украины.

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма

Установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2007 году. Впервые отмечен в 2008 году. Инициатива введения Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма принадлежит Государству Катар.

Международный день детской книги

Учрежден в 1967 году, а датой его проведения выбрана годовщина рождения великого сказочника Ганса Христиана Андерсена.

Международный день детской книги учрежден по инициативе Международного совета по детской книге (IBBY). Впервые предложила отмечать такой праздник немецкая писательница Йелле Лепман.

СОБЫТИЯ

В 1938 году решением ЦИК Казахской ССР поселок Прибалхашстрой был преобразован в город Балхаш. Основание города приходится на 1937 год, когда здесь был построен первый в регионе медеплавильный завод.

Балхаш - город в Карагандинской области, расположенный в 380 км к югу от областного центра города Караганды в бухте Бертыс, на берегу одноименного озера. Территория города - 5,9 тыс. кв. км.

В 1940 году в двухэтажном особняке, в котором, приезжая в Семипалатинск, часто останавливался великий поэт, был открыт Дом-музей Абая (Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный музей Абая). Первым его директором стал молодой талантливый литератор Каюм Мухамедханов.

В 1963 году с космодрома Байконур был осуществлен пуск ракеты-носителя «Молния», которая вывела на траекторию полета к Луне советскую автоматическую межпланетную станцию для изучения Луны и космического пространства «Луна-4».

В 1993 году был создан отдельный вид Вооруженных сил - Военно-морские силы, главная задача которых состоит в защите неприкосновенности государственной границы, территориальной целостности, суверенитета, экономических интересов Республики Казахстан в казахстанском секторе Каспийского моря. Сегодня можно с уверенностью сказать, что Военно-морские силы занимают достойное место в расстановке сил среди прикаспийских стран и являются гарантом стабильности в Каспийском регионе.

В 1996 году был опубликован Указ Президента Республики Казахстан «О порядке решения вопросов, связанных с написанием фамилий и отчеств лиц казахской национальности».

В соответствии с этим Указом граждане коренной национальности Казахстана получили возможность привести написание своих фамилий и отчеств в соответствие с исторически сложившимися народными традициями, - без окончаний - ин, -инов, -ев, -ов.

В 1997 году была создана Национальная компания по транспортировке нефти «КазТрансОйл», которой были переданы все существующие магистральные нефтепроводы, а также магистральные водоводы Западного Казахстана.

В 2008 году в Алматы на высокогорном спорткомплексе «Медео» прошла эстафета Олимпийского огня «Пекин-2008».

В 2008 году в Алматы открылся первый в истории страны Музей почты, а также на территории городского почтамта были презентованы почтовая аллея и современный филателистический салон.

Хронологические рамки музея охватывают огромный исторический промежуток времени, начиная с этапа зарождения, становления и развития казахстанской почтовой службы.

В 2010 году было создано Национальное агентство по экспорту и инвестициям «Kaznex invest», являющееся национальным институтом развития, призванным содействовать диверсификации национальной экономики путем создания наиболее благоприятных условий для развития и продвижения казахстанского несырьевого экспорта и привлечения прямых иностранных инвестиций в приоритетные сектора экономики.

В 2013 году в целях повышения качества освещения общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни Республики Казахстан в средствах массовой информации и поощрения профессионального роста журналистов Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал распоряжение об утверждении Правил присуждения премий, вручения грантов и объявления Благодарности Президента РК в области средств массовой информации.

В 2014 году в Астане аффинажный завод ТОО «Тау-Кен Алтын» осуществил отгрузку первой партии аффинированного золота Национальному банку Казахстана.

Объем составил около 500 кг золота в стандартных банковских слитках пробой 99,99% общей стоимостью более 21 млн. долларов США.

В 2014 году народная артистка СССР и Республики Казахстана Бибигуль Тулегенова была удостоена премии «Звезды Содружества» в области гуманитарной деятельности.

Торжественная церемония вручения Межгосударственной премии «Звезды Содружества» состоялась в Бетховенском зале Государственного академического Большого театра России.

В 2016 году в рамках Саммита по ядерной безопасности в г. Вашингтон было принято совместное заявление лидеров Великобритании, Венгрии, Германии, Иордании, Испании, Казахстана, Канады, Китая, Норвегии, ОАЭ, США, Филиппин, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Южной Кореи и Японии, касающееся Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ на территории Казахстана.

В 2022 году ученицу 12 класса Назарбаев интеллектуальной школы физико-математического направления из Актобе Гульназ Аманжолову пригласили на учебу сразу 9 вузов мира.

Подав заявление на программу бакалавриата в 15 университетов разных стран, из них она поступила в девять. Это результат усердной учебы и тщательной подготовки в НИШ. Чтобы получить приглашение от лучших вузов мира девушка прошла специальные тестовые задания. По результатам экзамена SAT Reasoning она набрала 1430 баллов, а средний балл IELTS у нее 7.5 из 9.