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    08:16, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    2 944 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 2 944 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    В городе Нур-Султане - 110,

    в городе Алматы - 589,

    в городе Шымкенте - 24,

    в Акмолинской области - 224,

    в Актюбинской области - 0,

    в Алматинской области - 606,

    в Атырауской области - 251,

    в ВКО - 183,

    в Жамбылской области - 219,

    в ЗКО - 11,

    в Карагандинской области - 292,

    в Костанайской области - 123,

    в Кызылординской области - 72,

    в Мангистауской области - 88,

    в Павлодарской области - 113,

    в СКО - 32,

    в Туркестанской области - 7.

    Всего в стране выздоровело 790 394 человека от COVID-19.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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