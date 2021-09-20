08:16, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6
2 944 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 2 944 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
В городе Нур-Султане - 110,
в городе Алматы - 589,
в городе Шымкенте - 24,
в Акмолинской области - 224,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 606,
в Атырауской области - 251,
в ВКО - 183,
в Жамбылской области - 219,
в ЗКО - 11,
в Карагандинской области - 292,
в Костанайской области - 123,
в Кызылординской области - 72,
в Мангистауской области - 88,
в Павлодарской области - 113,
в СКО - 32,
в Туркестанской области - 7.
Всего в стране выздоровело 790 394 человека от COVID-19.