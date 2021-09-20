2 944 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 2 944 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В городе Нур-Султане - 110,

в городе Алматы - 589,

в городе Шымкенте - 24,

в Акмолинской области - 224,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 606,

в Атырауской области - 251,

в ВКО - 183,

в Жамбылской области - 219,

в ЗКО - 11,

в Карагандинской области - 292,

в Костанайской области - 123,

в Кызылординской области - 72,

в Мангистауской области - 88,

в Павлодарской области - 113,

в СКО - 32,

в Туркестанской области - 7.

Всего в стране выздоровело 790 394 человека от COVID-19.