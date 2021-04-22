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    08:02, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    2 893 новых случая коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2 893 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 574,

    город Алматы - 695,

    город Шымкент - 112,

    Акмолинская область - 97,

    Актюбинская область - 117,

    Алматинская область - 240,

    Атырауская область - 140,

    Восточно-Казахстанская область - 93,

    Жамбылская область - 69,

    Западно-Казахстанская область - 185,

    Карагандинская область - 225,

    Костанайская область - 33,

    Кызылординская область - 72,

    Мангыстауская область - 108,

    Павлодарская область - 55,

    Северо-Казахстанская область - 27,

    Туркестанская область - 51.

    Всего в стране выявлено 297 839 заболевших.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество Статистика
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