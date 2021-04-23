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    20:56, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    2 800 единиц огнестрельного оружия добровольно сдали жамбылцы

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области стартовала ежегодная республиканская акция по выкупу у населения незаконно хранящегося оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции Жамбылской области отметили, что с 2012 года в рамках этой акции жители региона добровольно сдали более 2 800 единиц огнестрельного оружия и 31 126 патронов к нарезному оружию.

    На своей странице в Facebook начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Жанат Сулейменов пояснил механизм процедуры сдачи оружия.

    «Для того чтобы сдать огнестрельное оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, вам необходимо обратиться с заявлением в отдел полиции по месту жительства, - написал он. - Размеры вознаграждений определяются комиссиями. Сумма выплат составит от 30 до 300 тысяч тенге за одну единицу, в зависимости от вида оружия и его технического состояния. При определении размеров выплат комиссия будет учитывать техническое состояние и присвоит соответствующую категорию (их всего три)».

    Глава жамбылского гарнизона отметил, что вознаграждению не подлежат предметы и вещества, не признанные заключением экспертов огнестрельным оружием, боеприпасами или взрывчатым веществом, либо состоящие на учете в информационных системах МВД как «зарегистрированное» или «криминальное» оружие.

    Генерал-майор полиции подчеркнул, что граждане, которые захотят добровольно сдать незаконно хранящееся оружие, освобождаются от уголовной и административной ответственности.


    Теги:
    Борьба с преступностью Жамбылская область Правоохранительные органы
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