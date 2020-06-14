2,8 тысячи объектов проверили санврачи СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области санитарные службы проводят мониторинг объектов бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Серикбай Касмакасов рассказал, что рейды проводят совместно с полицейскими. Соблюдение санитарно-дезинфекционного режима проверяют в Петропавловске и районах области.

«Всего проверили 2845 объектов. Выявили 250 нарушений, составили 30 протоколов. Из них 13 находятся на рассмотрении в суде, 17 - в работе», - сказал главный санитарный врач области.

По его словам, несоблюдение санитарного режима привело к росту инфицированных. В регионе вновь ужесточили ограничительные меры.

Полицейские регулярно напоминают о том, что за нарушение санитарных мер придется выплатить крупные штрафы.



