+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 16 °С
Алматы: 29 °С
USD 403.38 EUR 456.67
RUB 5.80 CNY 57.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

2,8 тысячи объектов проверили санврачи СКО

14 Июня 2020 11:48
Поделиться:
2,8 тысячи объектов проверили санврачи СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области санитарные службы проводят мониторинг объектов бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Мониторинговая группа по контролю за исполнением санитарных требований создана в Семее
На сообщение об ограничении въезда и выезда в Алматы ответили в акимате Число бессимптомных носителей коронавируса в РК достигло 4 402 человек За прошедшие сутки в РК выявлено 258 заболевших коронавирусом: прирост - 1,8%

На брифинге руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Серикбай Касмакасов рассказал, что рейды проводят совместно с полицейскими. Соблюдение санитарно-дезинфекционного режима проверяют в Петропавловске и районах области.

«Всего проверили 2845 объектов. Выявили 250 нарушений, составили 30 протоколов. Из них 13 находятся на рассмотрении в суде, 17 - в работе», - сказал главный санитарный врач области.

По его словам, несоблюдение санитарного режима привело к росту инфицированных. В регионе вновь ужесточили ограничительные меры.

Полицейские регулярно напоминают о том, что за нарушение санитарных мер придется выплатить крупные штрафы.



Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Малика Мурсалимова
Малика Мурсалимова
954-047
rusred@inform.kz

Архив