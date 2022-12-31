2,8 млрд тенге составили убытки Центра международных программ

31 Декабря 2022, 21:35

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов сообщил о результатах анализа деятельности АО «Центр международных программ», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Установлено, что часть средств, выделенных на финансирование Центра международных программ, размещалась на депозитах в банках 2-го уровня. Отдельные из них в последующем были признаны банкротами. В результате ненадлежащей финансовой политики убытки по краткосрочным обязательствам центра составили 2,8 млрд тенге»,- написал Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос.

Как сообщалось ранее, при проведении анализа в деятельности 17 СПК за период 2019-2021 годы установлены следующие коррупционные риски. В 2017-2018 годы руководство СПК «Павлодар» (94 млн тенге), «Атырау» (212 млн) и «Байқоңыр» (600 млн) на депозитных счетах АО «Астана Банк» разместило бюджетные средства в сумме 906 млн тенге, которые на сегодняшний день не возвращены по причине банкротства банка. Кроме того, анализ показал, что прибыльность большинства СПК является мнимой (сомнительной), поскольку в основном образуется за счет процентов по размещенным бюджетным средствам на депозитах в банках. (гиперсслыка)