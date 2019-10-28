2,8 млн тенге получили жамбылцы за сообщения о коррупции

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области активизировалась работа по выявлению преступлений по приоритетным направлениям Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ведомство.

По словам руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области Адилхана Аширбаева, это произошло в связи с поручением Агентства РК по противодействию коррупции о переходе деятельности по противодействию коррупции с количества на качество.

«Достигнуты положительные результаты, - сообщил спикер. - За девять месяцев этого года зарегистрировано 6 фактов системной коррупции, 14 фактов вмешательства в работу малого и среднего бизнеса, 7 фактов покровительства субъектам теневой экономики со стороны должностных лиц и 14 фактов хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственных программ. Во всех случаях выявлено больше фактов, чем в минувшем году».

Как отметил Адилхан Аширбаев, лидерами среди госорганов по количеству зарегистрированных преступлений стали органы местной исполнительной власти.

«В отношении работников местной исполнительной власти зарегистрировано 53 преступления по сферам образования (18), сельского хозяйства (8), культуры и спорта (6), строительства (5), здравоохранения (5), ЖКХ и энергетики (3), земельных отношений (4), ЖКХ и энергетики (3) и один факт в сфере социального обеспечения. Затем следуют сотрудники ОВД (17), специальных госорганов (6), военнослужащие (4), работники структурных подразделений Минфина (4), сотрудники СЭР (2)», - рассказал спикер.

Подобная положительная динамика, добавил Адилхан Аширбаев, наблюдается в сфере досудебного производства. С начала года в суд направлено 93 уголовных дела, к уголовной ответственности привлечено 89 лиц.

Проведена определенная работа по возмещению ущерба, нанесенного государству совершенными преступлениями. Так, по уголовным делам сумма нанесенного ущерба составило 1,4 млрд. (в прошлом году – 845 млн.) тенге, из них возмещено 975 млн. тенге, наложено ограничения на имущество на 122,3 млн, подчеркнул он.

«Антикоррупционная служба не ограничивается лишь борьбой с совершенными коррупционными преступлениями. Вместе с этим проводит и государственную политику, которая выражается в разъяснительной и превентивной работе. Агентство и его территориальные подразделения совместно с общественными объединениями и представителями средств массовой информации проводят масштабную и системную работу по противодействию коррупции. В результате, в обществе формируется стойкая культура нетерпимости к различного рода проявлениям этих негативных явлений. Так, с начала года внесено 151 представление по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений», - отметил Адилхан Аширбаев.

«На постоянной основе проводится профилактическая работа с лицами, сообщившими о фактах коррупционных правонарушений. За отчетный период поощрено 20 лиц на общую сумму 2,8 млн. тенге. Хочется в очередной раз призвать общественность не оставаться в стороне от проявлений коррупции. Сообщив нам о коррупционных преступлениях, вы не только исполняете свой гражданский долг в деле противодействия коррупции, но и на законных основаниях можете рассчитывать на денежное поощрение», - резюмировал руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области Адилхан Аширбаев.