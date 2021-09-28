2 781 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 2 781 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК.

в городе Нур-Султане - 166,

в городе Алматы - 459,

в городе Шымкент - 80,

в Акмолинской области - 187,

в Актюбинской области - 268,

в Алматинской области - 241,

в Атырауской области - 121,

в ВКО - 177,

в Жамбылской области - 65,

в ЗКО - 128,

в Карагандинской области - 212,

в Костанайской области - 165,

в Кызылординской области – 47,

в Мангыстауской области - 10,

в Павлодарской области - 301,

в СКО - 105,

в Туркестанской области - 49.

Всего в стране выздоровело 815 664 человека от COVID-19.