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    08:15, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    2 781 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 2 781 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК.

    в городе Нур-Султане - 166,

    в городе Алматы - 459,

    в городе Шымкент - 80,

    в Акмолинской области - 187,

    в Актюбинской области - 268,

    в Алматинской области - 241,

    в Атырауской области - 121,

    в ВКО - 177,

    в Жамбылской области - 65,

    в ЗКО - 128,

    в Карагандинской области - 212,

    в Костанайской области - 165,

    в Кызылординской области – 47,

    в Мангыстауской области - 10,

    в Павлодарской области - 301,

    в СКО - 105,

    в Туркестанской области - 49.

    Всего в стране выздоровело 815 664 человека от COVID-19.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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