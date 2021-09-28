08:15, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6
2 781 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 2 781 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК.
в городе Нур-Султане - 166,
в городе Алматы - 459,
в городе Шымкент - 80,
в Акмолинской области - 187,
в Актюбинской области - 268,
в Алматинской области - 241,
в Атырауской области - 121,
в ВКО - 177,
в Жамбылской области - 65,
в ЗКО - 128,
в Карагандинской области - 212,
в Костанайской области - 165,
в Кызылординской области – 47,
в Мангыстауской области - 10,
в Павлодарской области - 301,
в СКО - 105,
в Туркестанской области - 49.
Всего в стране выздоровело 815 664 человека от COVID-19.