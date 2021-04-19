РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:02, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    2 719 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 719 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 436,

    город Алматы - 665,

    город Шымкент - 114,

    Акмолинская область - 98,

    Актюбинская область - 206,

    Алматинская область - 251,

    Атырауская область - 110,

    Восточно-Казахстанская область - 85,

    Жамбылская область - 46,

    Западно-Казахстанская область - 205,

    Карагандинская область - 220,

    Костанайская область - 30,

    Кызылординская область - 35,

    Мангыстауская область - 80,

    Павлодарская область - 50,

    Северо-Казахстанская область - 35,

    Туркестанская область - 53.

    Всего в стране выявлено 289 720 заболевших.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество Статистика
    Сейчас читают
    00:03, 03 Октябрь 2023
    Землетрясение в Таджикистане зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Сегодня, 23:23
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 регионах Казахстана
    Сегодня, 23:00
    В Египте при пожаре в полицейском управлении пострадали 38 человек
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!