08:02, 19 Апрель 2021 | GMT +6
2 719 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 719 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 436,
город Алматы - 665,
город Шымкент - 114,
Акмолинская область - 98,
Актюбинская область - 206,
Алматинская область - 251,
Атырауская область - 110,
Восточно-Казахстанская область - 85,
Жамбылская область - 46,
Западно-Казахстанская область - 205,
Карагандинская область - 220,
Костанайская область - 30,
Кызылординская область - 35,
Мангыстауская область - 80,
Павлодарская область - 50,
Северо-Казахстанская область - 35,
Туркестанская область - 53.
Всего в стране выявлено 289 720 заболевших.