2 700 тонн гуманитарной помощи разгрузили солдаты Нацгвардии с начала паводков

Военнослужащие Национальной гвардии МВД РК принимают активное участие в противопаводковых мероприятиях, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

На сегодня паводковая ситуация в районе Алтай Восточно-Казахстанской области стабилизирована. Аналогичная ситуация в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области и в самом областном центре СКО — городе Петропавловске. Вместе с тем в Атырауской области до сих пор проводятся берегоукрепительные работы. Активное участие в противопаводковых мероприятиях принимают военнослужащие Национальной гвардии МВД РК.

Фото: Нацгвардия МВД РК

По состоянию на 4 мая в Атырауской области привлечены около 1000 военнослужащих из воинских частей — 5546 (г. Атырау) и 5451 (г. Караганда) и 30 единиц техники. Гвардейцы совместно с полицейскими и спасателями продолжают проводить противопаводковые мероприятия — заготовку и укладку мешкотар с инертными материалами и берегоукрепительные работы.

Фото: Нацгвардия МВД РК

Из общего числа около 150 военнослужащих участвуют в противопаводковых мероприятиях в отрыве от пункта постоянной дислокации — в поселках Еркинкала, Дамбы, микрорайоне «Рембаза». В том числе 20 солдат привлечены к разгрузке-погрузке прибывающей гуманитарной помощи.

Фото: Нацгвардия МВД РК

В тоже время приданные силы в виде 400 карагандинских военнослужащих участвуют в берегоукрепительных работах, заготовке и укладке мешкотар в поселке Ракуша и Бесікті, в микрорайонах «Балыкша», «Кок-Арна-Рыбзавод», «Жанаталап», на трассах Атырау — Индер — Бесікті, Суарнасы — Центр, ФОК. Охрана общественного порядка на территории города Кульсары также обеспечивается гвардейцами из воинской части 5451, военнослужащие в две смены несут патрульно-постовую службу в данном крупном населенном пункте.

Фото: Нацгвардия МВД РК

Кроме того, личный состав воинских частей — 5517 (г. Уральск) и 6655 (г. Актобе) в количестве более 250 военнослужащих днем и ночью несут патрульно-постовую службу на подтопленных территориях в своих регионах. Около 200 стражей правопорядка воинских частей 6697 (г. Костанай), 6637 и Академии Национальной гвардии РК (обе — г. Петропавловск) продолжают осуществлять общественный порядок в своих регионах — г. Тобыл, с. Бесколь, п. Тепличный и микрорайоне «Подгора».

С начала противопаводковых мероприятий в затопленных регионах для предотвращения и ликвидации последствий было задействовано свыше 3000 гвардейцев. Ими используется 120 единиц автомобильной техники и 6 воздушных судов, эвакуировано 1781 человек, произведено берегоукрепительных работ протяженностью более 150 км, заготовлено и уложено 1 миллион 552 тысячи мешкотар, доставлено в места паводков более 160 тонн гуманитарного груза и разгружено гвардейцами 2700 тонн гумпомощи.