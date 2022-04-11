2,7 тысячи врачей подготовят по госзаказу до 2023 года в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов рассказал о подготовке медицинских работниках в вузах страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В медицинских вузах, согласно действующим типовым учебным планам, осуществляется подготовка медицинских кадров, отдельно детских специалистов на уровне бакалавриата по специальности «Педиатрия», а также на уровне послевузовской подготовки по специальностям: «Педиатрия»; «Неонатология»; «Детская хирургия»; «Онкология и гематология детская»; «Аллергология и иммунология взрослая, детская»; «Анестезиология и реаниматология взрослая, детская»; «Инфекционные болезни взрослые, детские»; «Оториноларингология взрослая, детская»; «Пульмонология взрослая, детская»; «Ревматология взрослая, детская»; «Физическая медицина и реабилитация взрослая, детская», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, типовые учебные планы и программы ежегодно разрабатываются и утверждаются организациями медицинского образования. Государственный образовательный заказ на подготовку медицинских кадров формируется с учетом потребности регионов и заявок местных исполнительных органов.

«Ежегодно республиканской комиссией коллегиально распределяются образовательные гранты по специальностям для организаций образования в сфере здравоохранения. Министерством образования и науки на 2021-2023 годы предусмотрено ежегодное выделение государственного заказа по направлению «Здравоохранение»: бакалавриат - 2700 (в том числе педиатрия - 500). Приказом министра здравоохранения от 29 июля 2021 года «О размещении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с послесредним, высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием на 2021 -2022 учебный год» на резидентуру выделены государственные образовательные гранты: педиатрия - 105, неонатология - 69, детская хирургия - 13, онкология и гематология детская – 9», - заключил зампремьер-министра.