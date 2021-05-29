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    09:28, 29 Май 2021 | GMT +6

    2,7 млрд тенге сэкономили на госзакупках в Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О том, как в регионе проходят конкурсы по госзакупкам, рассказал руководитель областного управления государственных закупок Бакытжан Жунусбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Единым организатором закупок по области назначено управление государственных закупок, - пояснил он. - В случае если сумма закупок превышает 40 тысяч месячных расчетных показателей, организация закупок возлагается на единого организатора по области, а в случае превышения четырех тысяч МРП - на единого организатора в районе».

    По словам руководителя облуправления госзакупок, в 2021 году едиными организаторами госзакупок в области планируется провести 383 конкурса на сумму закупок 56 млрд тенге. В том числе управлением госзакупок планируется провести 248 конкурсов на сумму 54,6 млрд тенге.

    На сегодняшний день подведены итоги 144 лотов с общей суммой 33,7 млрд тенге. На 30,9 млрд тенге заключены договоры. По проведенным закупкам определено 78 подрядчиков.

    «Если говорить о выявленных подрядчиках, то с 61 подрядчиком, зарегистрированным в Жамбылской области, заключены договоры на 28,5 млрд тенге, что составляет 92,4%. Еще с 17 подрядчиками, зарегистрированными в других областях, заключены контракты на 2,3 млрд тенге – это 7,6%», - рассказал спикер.

    Всего, по его словам, с начала года в результате проведенных госзакупок было сэкономлено 2,7 млрд тенге.

    «Что касается единых организаторов районов, то с начала года в общей сложности ими проведены закупки по 135 лотам на сумму 1,4 млрд тенге, и на 1,2 млрд тенге заключены договоры», - отметил Бакытжан Жунусбеков.









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