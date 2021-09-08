2,7 млрд тенге на медстрахование перечислили в августе жители Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В августе 2021 года взносы и отчисления на медстрахование жителей Карагандинской области составили 2,7 млрд тенге. При этом 1,4 млрд тенге уплатили индивидуальные предприниматели региона и наёмные работники. Еще 1,3 млрд перечислили в фонд медстрахования работодатели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

2,7 млн тенге составили пени за просроченные взносы и платежи (они начисляется юридическим лицам и зарегистрированным ИП). Остальные средства — это взносы самостоятельных плательщиков и ЕСП.

На начало августа в области вне системы медстрахования были 300 581 человек, т. е. 21,8% от общей численности населения. Из них: больше 80 тысяч — наёмные работники, у которых есть задолженность за последние 12 месяцев; более 82 тысяч – это ИП, плательщики ЕСП, самостоятельные плательщики и работающие по договорам ГПХ. Более 128 тысяч человек не уплачивают взносы и (или) не делают отчисления за обязательное социальное медицинское страхование ни по одной категории.

«Незастрахованные граждане могут получить только услуги гарантированного пакета бесплатной медицинской помощи – т. е. экстренную помощь, услуги по социально значимым заболеваниям и др. Для получения услуг из пакета ОСМС, к примеру плановые консультативно-диагностические услуги, им необходимо погасить задолженность, которая имеется за последние 12 месяцев. Проверить наличие задолженности по взносам на медстрахование можно через сайт фонда, приложение Qoldau 24/7, телеграм-SaqtandyryBot», - прокомментировал директор карагандинского филиала фонда медстрахования Фазыл Копобаев.