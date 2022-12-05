2,7 млн тенге заплатила за доставку несуществующей посылки жительница Шахтинска

5 Декабря 2022, 16:25

ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ - В отдел полиции Шахтинска обратилась жительница города. Выяснилось, женщина стала жертвой мошеннических действий неких аферистов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В начале августа познакомилась с мужчиной. По женщины, он написал ей в WhatsApp с предложением о знакомстве.

«Он представился Казимиром, что живет в Великобритании и работает в фирме по продаже автомашин. Несколько дней общалась с Казимиром, а потом он прислал сообщение, что хочет сделать мне небольшой подарок. Я первоначально отнеслась настороженно и не отвечала. Казимир проявил настойчивость, утверждая, что это его личный презент. Даже прислал видео, как укладывает в посылку женскую сумочку, пару босоножек, несколько женских часов. Он предупредил, что положил небольшую сумму, на которую я смогу себе что-нибудь прикупить, сказал, мол, отправит посылку самолетом. За нее он все заплатил, а мне надо будет только оплатить доставку. Через три дня на номер моего телефона приходит сообщение из службы доставки Казахстана: авиапочтой на мое имя пришла посылка от такого-то, проживающему по такому-то адресу. И мне надо оплатить ее доставку – 250 тысяч тенге. Я перевела эту сумму. Потом мою посылку отсканировали и определили, что в ней находятся немалые ценности и большая сумма денег. Чтобы ее пропустили в аэропорту надо приобрести специальный сертификат, а также оплатить услуги охраны. Я находилась под гипнозом, взяла несколько кредитов. В итоге получилась сумма – 2 млн 700 тысяч тенге. Как только отправила эти деньги, со мной сразу прервали связь. Вот так я попалась. Пошла в полицию и написала заявление. Надеюсь, удастся решить мою проблему», – рассказала потерпевшая.

По данному факту в ОП Шахтинска ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».