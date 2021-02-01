2,7 млн тенге перевел на счет мошенников пенсионер из Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали очередной факт интернет-мошенничества. Жертвой преступников стал 66-летний житель Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, мужчина знал о подобных схемах мошенников, но позвонивший ему «сотрудник службы безопасности банка» назвал его личные данные, точную сумму на счете и даже последние финансовые операции. Потерпевший поверил, что с его счета действительно пытаются перевести деньги и назвал пин-код банковской карты. И на самом деле лишился 2,7 млн тенге. Мошенника ищут.

«Этот случай не единственный. Откуда у преступников точные сведения, ещё предстоит выяснить. Пока остаётся констатировать: мошенники могут иметь доступ к конфиденциальной информации. Чтобы войти в доверие, они называют имя и возраст, ИИН и домашний адрес жертвы, состояние банковского счёта. Тем не менее, для доступа к деньгам им требуется пин-код карты или разовый пароль из sms-сообщения. Чтобы добиться этих сведений, они оказывают психологическое давление. Настойчиво не рекомендуют обращаться в банк лично. Разговаривают напористо, агрессивно, могут даже угрожать. Один из таких фактов внесён нашими сотрудниками в единый реестр досудебных расследований по уголовной статье «Угроза», — рассказал начальник второго отдела полиции города Петропавловска Руслан Сыздыков.