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    13:13, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    2,7 млн тенге перевел на счет мошенников пенсионер из Петропавловска

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали очередной факт интернет-мошенничества. Жертвой преступников стал 66-летний житель Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, мужчина знал о подобных схемах мошенников, но позвонивший ему «сотрудник службы безопасности банка» назвал его личные данные, точную сумму на счете и даже последние финансовые операции. Потерпевший поверил, что с его счета действительно пытаются перевести деньги и назвал пин-код банковской карты. И на самом деле лишился 2,7 млн тенге. Мошенника ищут.

    «Этот случай не единственный. Откуда у преступников точные сведения, ещё предстоит выяснить. Пока остаётся констатировать: мошенники могут иметь доступ к конфиденциальной информации. Чтобы войти в доверие, они называют имя и возраст, ИИН и домашний адрес жертвы, состояние банковского счёта. Тем не менее, для доступа к деньгам им требуется пин-код карты или разовый пароль из sms-сообщения. Чтобы добиться этих сведений, они оказывают психологическое давление. Настойчиво не рекомендуют обращаться в банк лично. Разговаривают напористо, агрессивно, могут даже угрожать. Один из таких фактов внесён нашими сотрудниками в единый реестр досудебных расследований по уголовной статье «Угроза», — рассказал начальник второго отдела полиции города Петропавловска Руслан Сыздыков.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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