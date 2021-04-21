08:02, 21 Апрель 2021 | GMT +6
2 696 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 696 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 471,
город Алматы - 667,
город Шымкент - 80,
Акмолинская область - 92,
Актюбинская область - 125,
Алматинская область - 281,
Атырауская область - 114,
Восточно-Казахстанская область - 83,
Жамбылская область - 58,
Западно-Казахстанская область - 231,
Карагандинская область - 218,
Костанайская область - 32,
Кызылординская область - 47,
Мангыстауская область - 65,
Павлодарская область - 47,
Северо-Казахстанская область - 29,
Туркестанская область - 56.
Всего в стране выявлено 294 946 заболевших.