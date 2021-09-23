08:01, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6
2 693 новых случая заболевания коронавирусом зафиксировали в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 2 693 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них по регионам:
в городе Нур-Султан – 191,
в городе Алматы – 549,
в городе Шымкент – 125,
в Акмолинской области – 143,
в Актюбинской области – 133,
в Алматинской области – 256,
в Атырауской области – 69,
в ВКО – 135,
в Жамбылской области – 55,
в ЗКО – 99,
в Карагандинской области – 431,
в Костанайской области – 105,
в Кызылординской области – 56,
в Мангистауской области – 38,
в Павлодарской области – 192,
в СКО – 79,
в Туркестанской области – 37.
Всего в стране подтверждено 870 059 случаев.