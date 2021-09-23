2 693 новых случая заболевания коронавирусом зафиксировали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 2 693 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них по регионам:

в городе Нур-Султан – 191,

в городе Алматы – 549,

в городе Шымкент – 125,

в Акмолинской области – 143,

в Актюбинской области – 133,

в Алматинской области – 256,

в Атырауской области – 69,

в ВКО – 135,

в Жамбылской области – 55,

в ЗКО – 99,

в Карагандинской области – 431,

в Костанайской области – 105,

в Кызылординской области – 56,

в Мангистауской области – 38,

в Павлодарской области – 192,

в СКО – 79,

в Туркестанской области – 37.

Всего в стране подтверждено 870 059 случаев.