2 668 человек привились от COVID-19 за сутки в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, 2 668 человек привились от коронавируса за сутки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба областного управления здравоохранения, за сутки I компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 2 668 местных жителей.

Среди привившихся: 36 медиков, 150 педагогов, 150 студентов, 4 сотрудника закрытых учреждений, 4 сотрудника правоохранительных органов, 49 госслужащих, 197 человек с хроническими заболеваниями, 2 076 местных жителей.

Всего в период с 1 февраля I компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинирован 173 291 человек. II компонентом вакцин привиты 125 520 местных жителей.

В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92

Как ранее сообщалось, жители отдаленных районов прибыли поездом на вакцинацию в Атырау.