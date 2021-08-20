2 668 человек привились от COVID-19 за сутки в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, 2 668 человек привились от коронавируса за сутки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщила пресс-служба областного управления здравоохранения, за сутки I компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 2 668 местных жителей.
Среди привившихся: 36 медиков, 150 педагогов, 150 студентов, 4 сотрудника закрытых учреждений, 4 сотрудника правоохранительных органов, 49 госслужащих, 197 человек с хроническими заболеваниями, 2 076 местных жителей.
Всего в период с 1 февраля I компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинирован 173 291 человек. II компонентом вакцин привиты 125 520 местных жителей.
В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92
Как ранее сообщалось, жители отдаленных районов прибыли поездом на вакцинацию в Атырау.
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