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    2,6 трлн тенге выделят на реализацию проекта «Комфортная школа» в Казахстане

    10 Февраля 2023, 11:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 2, 6 трлн тенге выделят на реализацию проекта «Комфортная школа». В течение трех лет на эти средства планируется построить 401 школу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Есть три способа реализации проекта «Комфортная школа»: через бюджетное финансирование, ГЧП, третий – когда организация или бизнес может на своем участке построить и продать государству школу. В данный момент мы реализуем через бюджетные инвест-проекты.

    500 млрд тенге будут выделены из республиканского бюджета, остальные 1 трлн 100 млрд тенге - из Национального фонда. Общая сумма - 2, 6 трлн тенге, из них на строительство направят 2,4 трлн тенге, 200 млрд тенге – на содержание построенных школ», - сказал журналистам председатель правления АО «SK-Construction» Маулен Айманбетов.

    По проекту «Комфортная школа» будет построена 401 школа в течение трех лет. По его словам, посредством строительства комфортных школ, планируется закрыть проблему аварийных, трехсменных школ.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Образование Строительство
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