2,6 млрд тенге задолжали алматинцы за комуслуги

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Задолженность алматинцев за коммунальные услуги составляет 2,6 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 25 сентября дебиторская задолженность за коммунальные услуги составляет 2,6 млрд тенге, из них 1 млрд 750 млн тенге - за тепло, 226 млн - за холодную воду и канализацию, 446 млн тенге - за электричество и 170 млн тенге - за газ», - рассказал Асет Масабаев.

С начала года частным судебным исполнителям передано 4,8 тыс. судебных решений на 1,1 млрд тенге, из них удовлетворено 1,2 тыс. исков на 137 млн тенге.

Ранее власти Алматы заявили о стопроцентной готовности к отопительному сезону.