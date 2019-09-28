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2,6 млрд тенге задолжали алматинцы за комуслуги
28 Сентября 2019 20:03
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Задолженность алматинцев за коммунальные услуги составляет 2,6 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«На 25 сентября дебиторская задолженность за коммунальные услуги составляет 2,6 млрд тенге, из них 1 млрд 750 млн тенге - за тепло, 226 млн - за холодную воду и канализацию, 446 млн тенге - за электричество и 170 млн тенге - за газ», - рассказал Асет Масабаев.
С начала года частным судебным исполнителям передано 4,8 тыс. судебных решений на 1,1 млрд тенге, из них удовлетворено 1,2 тыс. исков на 137 млн тенге.
Ранее власти Алматы заявили о стопроцентной готовности к отопительному сезону.
Ключевые слова: Алматы, Проблемы ЖКХ, Общество,
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