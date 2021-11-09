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2,6 млрд тенге перечислили карагандинцы в ФСМС

9 Ноября 2021 14:44
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2,6 млрд тенге перечислили карагандинцы в ФСМС

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В октябре этого года жители Карагандинской области перечислили в фонд медстрахования 2,6 миллиарда тенге. Регион по-прежнему замыкает тройку лидеров по отчислениям после Алматы и Нур-Султана. При этом незастрахованными в области остаются более 280 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Из 2,6 миллиарда тенге 1,2 миллиарда перечислили в октябре за наёмных работников. Оставшиеся 1,4 миллиарда тенге составили взносы индивидуальных предпринимателей, граждан, работающих по договорам ГПХ, и самостоятельных плательщиков.

«От регулярности и своевременности этих отчислений зависит статус наёмных работников в системе медстрахования. В настоящее время в области незастрахованными остаются больше 60 тысяч наёмных работников разных организаций. В общей сложности вне системы медстрахования находятся больше 280 тысяч человек. Причиной отсутствия статуса, как правило, является наличие задолженности за последние 12 месяцев», – пояснил директор карагандинского филиала фонда медстрахования Фазыл Копобаев.

Если у жителей области образовалась задолженность по отчислениям за медстрахование, им необходимо погасить её, пояснили в пресс-службе ФСМС. Для этого в первую очередь необходимо выяснить, за какие месяцы есть задолженность, по какой причине. Если работодатель вовремя не сделал взносы, необходимо обратиться в бухгалтерию по месту работы. Если это самостоятельный плательщик – погасить свою задолженность. Узнать свой статус и проверить наличие задолженности можно через Тelegram – SaqtandyryBot, на сайте fms.kz, через мобильное приложение Qoldau-24/7.


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#Карагандинская область   #Общество   #Медстрахование  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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